Salute / Redazione

L'ospedale Meyer di Firenze lancia un progetto per la salute mentale degli adolescenti

L'iniziativa punta a potenziare gli interventi tempestivi sui giovani tra i 12 e i 17 anni in grave sofferenza psicologica o psichiatrica

Salute / Redazione

Malattie rare: Telethon finanzia l’Università di Pisa per la ricerca sulla sclerosi tuberosa

Lo studio del professore Massimo Pasqualetti sulla malattia genetica rara è uno degli otto vincitori in tutta Italia del bando Fall Seed Grant 2025

Salute / Redazione

Sanità, al Meyer tecniche mini-invasive per la cura delle malformazioni al cranio

La craniostenosi è una patologia rara con gravi conseguenze sulla vita dei bambini. L'ospedale pediatrico fiorentino è tra i primi a trattare i pazienti con la procedura endoscopica: stessi risultati delle operazioni classiche, ma con minori perdite di sangue, degenza ridotta e piccole cicatrici

