Red carpet women: le provocazioni, la comicità e l’ironia di Katia Beni in un format inedito

Una rubrica per il web composta da sette videointerviste ad altrettante artiste della scena nazionale presentata nell’ambito della Toscana delle donne

Red carpet women: Katia Beni, Antonella Moretti e Francesco Rossi

Red Carpet Women… e il tappeto lo porta lei!” è il titolo del progetto che Katia Beni ha presentato presso la saletta del Cinema Teatro della Compagnia di Firenze, nell’ambito de La Toscana delle Donne 2025. L’attrice ha portato il suo “red carpet” personale: spazio metaforico sul quale provocare e mettersi in gioco con le ospiti. Una rubrica per il web composta da sette video interviste ad altrettante artiste della scena nazionale.

Le ospiti intervistate da Katia Beni sono state: Stefania Sandrelli, Angela Finocchiaro, Maria Cassi, Maria Amelia Monti, Paola Minaccioni, Barbara Enrichi e Cinzia Th Torrini.

Il progetto Red Carpet Women è dunque un evento dedicato alle donne e allo spettacolo dal vivo, nonché alla valorizzazione dei teatri e dei luoghi di cultura della Toscana con l’obiettivo di evidenziare il lavoro delle donne in ambito artistico e culturale favorendo il dibattito sulla parità di genere, attraverso il filtro costante della dell’ironia.

Gli incontri sono avvenuti sui palcoscenici dei più importanti teatri della Toscana: Teatro del Maggio di Firenze, Teatro Giotto di Vicchio, Tetro degli Industri a Grosseto, Teatro Aurora di Scandicci, Teatro del Popolo di Castelfiorentino, Teatro Niccolini di San Casciano Val di Pesa e Teatro della Pergola di Firenze.

Il format, inedito, è organizzato e prodotto da Antonella Moretti, presidente dell’Associazione Culturale START.TIP, per la regia di Francesco Rossi e le riprese di Luca Paolieri e sarà disponibile sul canale YouTube della Regione Toscana nei prossimi giorni.

 

