Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

Red Line Film Festival a Montalcino: cinque giorni di proiezioni, incontri e workshop

Dal 10 al 14 giugno a Montalcino cinque giorni di proiezioni, incontri e workshop dedicati al cinema nazionale e internazionale, in gara quattro lungometraggi, 20 corti e 6 film d’animazione per ragazzi

/ Redazione
Red Line Film Festival

Il Red Line Film Festival torna per la sua terza edizione dal 10 al 14 giugno 2026 a Montalcino, nel cuore della Val d’Orcia.

Cinque giorni di proiezioni, incontri e workshop dedicati al cinema nazionale e internazionale. Lungometraggi, cortometraggi e la sezione Red Line KIDS — pensata per il pubblico più giovane — animeranno la città e il territorio circostante.

Il Red Line rappresenta un punto di incontro tra cinema, territorio e partecipazione: un’esperienza da condividere con l’intera comunità. Un festival inclusivo e accessibile, concepito come piattaforma di dialogo, formazione e scoperta interculturale.

Cinque i premi assegnati dalla giuria internazionale presieduta dalla giornalista britannica Vanessa Thorpe, che ha preso in esame oltre 500 lavori.

Il programma, presentato oggi in Consiglio regionale a  Firenze, propone quattro lungometraggi, proiettati in orario  serale sotto le stelle alla Fortezza Medicea, mentre i 20  cortometraggi e i 6 corti di animazione per ragazzi saranno  visibili tutti i pomeriggi fino a sera al Teatro degli Astrusi.

Ma spazio anche a un weekend di masterclass gratuite e allo spettacolo ‘Betùn’ della Compagnia Teatro Strappato, premiato in America Latina.

Il festival è organizzato dall’associazione Iniziative di  Solidarietà OdV e da Office Number Four con la compartecipazione economica del Comune di Montalcino e il contributo delle aziende  agricole Col d’Orcia e Camigliano.

È una bellissima  iniziativa, normalmente siamo abituati a pensare a Montalcino  per il Brunello e per la bellezza del territorio, ma il Red Line  festival è un’iniziativa culturale di altissimo livello”, ha  affermato Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana.

“Montalcino è conosciuta nel mondo per il suo vino e per la sua storia, e questo festival la lega anche al cinema”, ha affermato  Maddalena Sanfilippo, assessora comunale alla cultura.

“È un  festival che è cresciuto molto in termini di qualità”, ha  sottolineato il direttore artistico Antonio Spanò. Per il  regista Paolo Benvenuti, membro della giuria, “la selezione è  stata difficile, tutte le opere erano di ottimo livello: abbiamo  scelto dei piccoli capolavori”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Redazione

“Filo d’identità” torna tra Pisa e Firenze: una settimana di cultura, musica e confronto sui temi del presente

Dal 6 al 12 luglio un "filo" culturale che unisce i comuni di Montopoli in Val d’Arno, Fucecchio, San Miniato e Pontedera tra libri, teatro, cinema e musica nelle piazze. Ospiti: Pif, BigMama, Mille, Giulia Mei, Marianna Aprile e la scrittrice francese Hélène Giannecchini

Cultura / Redazione

Effetto Venezia accende l’estate livornese: arte, musica e spettacoli invadono la città

Dal 29 luglio al 2 agosto cinque giorni di musica, teatro, danza e tanto altro. Tra gli ospiti: The Kolors, Frankie Hi NRG, Ditonellapiaga, Ginevra Di Marco, Ron e uno speciale omaggio a Lucio Dalla

Cultura / Costanza Baldini

A Cortona On The Move "Beautiful Country": viaggio nelle trasformazioni dell'Italia contemporanea

Dal 16 luglio al 1° novembre 34 mostre trasformano Cortona in un museo a cielo aperto, “Beautiful Country” è il titolo della nuova edizione diretta da Renata Ferri che si interroga sul presente

Cultura

A Livorno torna la Coppa Barontini: presentata la 57a edizione

Cultura

Le ragazze e ragazzi della Marcia di Rondine, al via la festa alla Cittadella della pace

Cultura

"Lady Cinema va in Corea", in Mediateca il talk sul libro di Caterina Liverani

Cultura

Mercantia 2026, il festival del Quarto teatro torna con nuove sfide e spettacoli

Cultura

Open City accende l’estate di Scandicci: 130 eventi sparsi per tutto il territorio

Cultura

Michele Soavi, regista de "L'invisibile". "Così racconto i Ros, i figli della notte"

I più popolari su intoscana

Storie / Marta Mancini

La nuova vita di Buddy: il barboncino di 4 chili salvato da un pacemaker a Pisa

Attualità / Redazione

II Pegaso per la solidarietà della Regione Toscana va alla Scuola Cani Salvataggio

Cultura / Costanza Baldini

La Regione Toscana al festival sul libro “Testo” con un focus dedicato alle donne

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.