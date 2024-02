Ri-Generazione Toscana: a Barberino di Mugello inaugurato il murale dedicato a Rolando Mensi

Murale a Barberino

Giovedì 15 febbraio a Barberino di Mugello è stato inaugurato il “Tributo a Rolando Mensi”, un murale nei giardini comunali de ‘La Pesa’ in viale Gramsci, realizzato su una cabina di E-Distribuzione dagli artisti Mattia Sarti ed Enrico Bagnoli.

La realizzazione di quest’opera, inserita nel contesto più ampio del progetto ‘I murales dei giovani di Barberino’, ha visto il contributo del Consiglio regionale della Toscana che con il bando Ri-Generazione Toscana (attraverso la legge 3/2022) ha messo a disposizione dei Comuni risorse per iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

Nel progetto sono stati coinvolti i ragazzi di alcune classi della scuola secondaria di primo grado di Barberino, che hanno seguito un percorso laboratoriale coordinato da Scuola, associazionismo e dai due artisti.

Il disegno, rappresenta una rivisitazione delle opere di Rolando Mensi, ex Sindaco del Comune di Barberino e noto pittore naif, che ha dipinto, in più circostanze, la terra del Mugello e di Barberino, nonché l’innovativa opera paesaggistica del Lago di Bilancino

Nell’occasione, è stata inaugurata anche la seconda casetta dei libri, al fine di promuovere un progetto di book crossing curato dalla Biblioteca comunale ‘Ernesto Balducci’ di Barberino.

“Con la riduzione dei costi della politica, ha commentato il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, sono orgoglioso di aver contribuito a diffondere l’arte di strada come contaminazione per la socialità, come occasione per porre tante domande e per costruire luoghi di bellezza. A maggior ragione qui a Barberino. Con questo murale ricordiamo una figura che è stata significativa per questo territorio. L’Ex sindaco Rolando Mensi. Uomo di grande umanità e sensibilità, anche artistica, oltre che politica. Una figura che ha certamente dato tanto alla rinascita di Barberino nel dopo guerra e negli anni a venire. Il suo amore per questo territorio lo ha portato a essere, con la sua grande passione pittorica, come un ‘cantore’ dei paesaggi del Mugello. E questo murale lo celebra. Grazie agli artisti, all’amministrazione comunale per questa bella idea, a E-Distribuzione per aver messo a disposizione la cabina elettrica che da oggi possiamo dire che emana ancora più energia”.

“Con la doppia inaugurazione di oggi, ha commentato l’Assessore alla cultura del Comune di Barberino Fulvio Giovannelli, mi piace pensare che si restituisca al paese un’area riqualificata che per certi versi incarna anche una nuova connotazione: un nuovo spazio luogo di cultura, convivialità e valenza storico- ambientale. Un sentito ringraziamento a tutti i soggetti che a vario titolo sono stati coinvolti in questo progetto: ad E-Distribuzione per la disponibilità e la proficua collaborazione, a Catalyst ed all’Istituto comprensivo per aver creduto in questa idea e sposato a pieno lo spirito del progetto oltre ovviamente a Mattia, Enrico ed ai ragazzi della nostra scuola che hanno realizzato questa meravigliosa opera che si va ad aggiungere alle altre che hanno già cambiato il volto di altre zone del nostro paese. Un grazie, infine, al Consiglio Regionale della Toscana, che questo progetto lo ha sostenuto attraverso un contributo che lo ha reso possibile”.