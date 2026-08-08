Si rinnova l’intesa per il progetto Bibliocoop. Manetti: “Libri più vicini alla cittadinanza”

Bibliocoop - © UnicoopFi

La Giunta regionale ha dato il via libera al rinnovo del Protocollo d’intesa con Unicoop Firenze per il triennio 2026-2028 per il progetto Bibliocoop.

Questa proroga, stabilita con una delibera approvata lo scorso 29 giugno, consentirà il proseguimento di una collaborazione storica, avviata nel 2010, ampliata dal 2021 anche al settore museale e nata con l’obiettivo di portare la cultura nei luoghi della vita quotidiana per garantire a tutti il diritto all’informazione e alla lettura.

I punti Bibliocoop, infatti, sono luoghi di incontro che promuovono il prestito gratuiti di libri e che ospitano numerosi eventi e attività come presentazioni e visite culturali.

Lettura e comunità

“Il vero punto di forza del progetto Bibliocoop resta la sua spiccata valenza sociale – commenta l’assessora alla cultura Cristina Manetti -. Attraverso questo modello di biblioteca diffusa e capillare, la cultura esce dai suoi spazi tradizionali per intercettare le persone nelle loro routine quotidiane, raggiungendo anche chi di solito non frequenta i luoghi di lettura classici. Grazie a questa sinergia, non solo i servizi bibliotecari e della lettura sono più vicini alla cittadinanza, più inclusivi e fortemente integrati con il territorio, ma gli stessi centri commerciali continuano a trasformarsi in presidi di welfare culturale: intrecciando socialità e promozione culturale garantiscono un accesso democratico e gratuito alla lettura e valorizzano l’immenso patrimonio museale e documentario della nostra regione “.

La sinergia

Il nuovo accordo rinsalda la rete virtuosa che vede lavorare insieme la Regione, Unicoop Firenze con i volontari delle sezioni soci Coop, le 12 Reti documentarie locali e le biblioteche comunali con i loro bibliotecari. Oltre alla consueta attivazione e gestione dei punti prestito, l’intesa promuove la formazione dei soci volontari e campagne di comunicazione dedicate, a livello locale e regionale. Inoltre si aggiungeranno anche servizi innovativi di prossimità, come le sperimentazioni per la consegna dei libri a domicilio, insieme ad azioni mirate per sostenere le biblioteche delle scuole e valorizzare le attività educative dei musei del territorio.

“Il rinnovo del Protocollo – fanno sapere da Unicoop Firenze – conferma il valore di un progetto che, in oltre quindici anni di attività, è diventato un punto di riferimento per la promozione della lettura e della cultura di prossimità in Toscana. Bibliocoop ha costruito una rete solida tra istituzioni, biblioteche e volontari, rendendo il libro più accessibile e rafforzando il legame con le comunità. Per Unicoop Firenze significa continuare a sostenere un modello che mette al centro le persone e favorisce la partecipazione e l’accesso democratico alla cultura. Il nuovo triennio rappresenta l’occasione per dare nuovo slancio al progetto, consolidare i risultati raggiunti e sviluppare nuove collaborazioni e iniziative sul territorio, valorizzando sempre di più i punti Bibliocoop come luoghi di incontro e diffusione della lettura “.

Bibliocoop

Nato nel 2010, oggi il progetto Bibliocoop costituisce una rete di promozione della lettura articolata in 41 punti vendita Unicoop Firenze diffusi sul territorio regionale e coordinata con altrettante Biblioteche comunali. La rete coinvolge i bibliotecari delle stesse Biblioteche comunali, 550 volontari di Unicoop Firenze e conta su un patrimonio librario di oltre 60mila volumi. Oltre al servizio di prestito gratuito, le Bibliocoop promuovono durante tutto l’anno presentazioni di libri, incontri con autori, visite culturali e iniziative dedicate alla diffusione della lettura, trasformando i punti di prestito in luoghi di incontro e partecipazione aperti alla comunità.