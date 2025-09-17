Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Storie/

Robert Redford e il legame con la Toscana: dagli studi a Firenze all’esibizione a Cortona

L’attore fu la star del Tuscan Sun Festival nell’estate del 2008: si esibì al teatro Signorelli recitando le poesie di Frost in jeans e camicia bianca

/ Raffaella Galamini
Robert Redford a Cortona – foto courtesy Tuscan Sun Festival – J. HENRY FAIR

Robert Redford, l’attore e regista statunitense scomparso il 16 settembre all’età di 89 anni, non era ancora un attore e forse neanche sognava Hollywood quando arrivò per la prima volta a Firenze. Erano gli anni Cinquanta e quel viaggio di formazione in giro per l’Europa lo portò sulle rive dell’Arno. Una tappa obbligata per un giovane amante dell’arte.

Firenze e la Toscana, per l’interprete di capolavori come “Gente comune“, “Come eravamo“, “La stangata” fu una costante nella vita della star del grande schermo. La prima volta in città fu subito dopo la morte della madre:  a Firenze frequentò un corso per stranieri all’istituto d’arte di Porta Romana e soggiornò in una stanza in affitto nel centro storico.

Il recital al Tuscan Sun Festival

Ancora la Toscana, questa volta a Cortona, dove prese parte al Tuscan Sun Festival. Era l’estate del 2008 e l’attore fu accolto con un autentico bagno di folla. Redford si esibì al Teatro Signorelli, accompagnato al pianoforte da Nicola Luisotti dopo la performance di Gabriele Lavia.

In camicia bianca e jeans lesse le poesie di Robert Lee Frost, Edward Estlin Cummings e Thomas Stearns Eliot. Ad assistere allo spettacolo Jovanotti e il regista Silvio Muccino insieme a un pubblico estasiato.

Robert Redford a Cortona – foto courtesy Tuscan Sun Festival – J Henry Fair

Sono molto onorato di essere qui stasera, mi è stato chiesto di recitare alcune poesie che considero importanti per la mia vita. Ho accettato questo che per me, e per voi come audience, sarà una specie di esperimento. Il primo punto da cui sono partito è stata la riflessione sui miei anni da ragazzo, in particolare quando ero studente in Europa. Ho ripensato alla stanza che avevo qui in Italia, in un Paese per me completamente nuovo, dove non conoscevo assolutamente nessuno. È stato allora che ho vissuto la sensazione della totale solitudine, le poesie che ho scelto si rifanno a quella fase del mio percorso esistenziale” ricordò quella sera al teatro Signorelli.

Il sogno di un Sundance a Cortona

Affascinato dalla città etrusca, la definì “bella e silenziosa, proprio da viverci“, ricordando in quell’occasione anche i suoi anni di gioventù trascorsi a Firenze. In quella occasione ipotizzò che “un pezzo di Sundance“, il festival da lui fondato, avrebbe potuto trovare casa proprio a Cortona da lui descritta come una “terra schietta, che non fa compromessi“.

La visita a Cortona fu anche l’occasione per sostenere l’allora compagna del regista, l’artista multimediale Sibylle Szaggars, poi divenuta sua moglie. Szaggars inaugurò la sua personale La Forma del Colore“nello spazio mostre del Centro S. Agostino.

L’allora sindaco di Cortona lo ricorda così: “quello che ricordo della visita di Robert Redford è la disponibilità nei confronti dei cittadini e la sua capacità di interloquire con tutti con la massima semplicità senza far pesare la sua fama di grande attore internazionale. Ricordo inoltre con particolare orgoglio le parole di apprezzamento per la storia di Cortona che mi rivolse nel mio ufficio di sindaco“.

Il sostegno al cinema indipendente

Redford nel corso della sua vita ha sempre sostenuto il cinema indipendente come d’altro canto la nascita del “Sundance Festival” sta a dimostare. Ebbe modo di dimostrare questo tipo di sostegno anche in Italia, ancora una volta in Toscana e sempre nel 2008. Partecipò alla prima edizione di un workshop di sceneggiatura organizzato a Capalbio, in collaborazione con Capalbio Cinema Festival e Fondazione Sistema Toscana.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Storie / Redazione

Notte da record all'ospedale di Empoli: sono nati sette bambini in dodici ore

La scorsa settimana al San Giuseppe l'evento eccezionale: tutti i parti sono stati naturali, mamme e bimbi sono già stati dimessi e stanno bene

Storie / Redazione

Lucca, in vendita la dimora storica che fu della sorella di Napoleone

Carolina Bonaparte, regina di Napoli, ci visse a metà '800. Una villa maestosa, con stucchi preziosi e due grandi tele di Dandini, circondata da tre ettari di parco e un'antica limonaia

Storie / Redazione

In barca a vela per imparare l'autonomia: a Grosseto il progetto per gli studenti con lievi disabilità

Si è concluso il campo estivo a Punta Ala di "Passaggi", il progetto promosso da Nomos col contributo di Fondazione CR Firenze e Confartigianato

Storie

Orizzonti, storie di rigenerazione urbana e sociale: Cascina

Storie

Alessandra Colzi del Bisonte è l'atleta dell'anno per l'Unione Nazionale Veterani dello Sport

Storie

Guido Pini, talento tutto toscano del Motomondiale

Storie

Alla scoperta dell'orto per tutti, per mangiare sano senza lavorare la terra

Storie

Un luppoleto biologico per una birra 100% Made in Maremma

Storie

Matteo Caccia "confessore laico" di storie protagonista ai Dialoghi di Pistoia

I più popolari su intoscana

Ambiente / Redazione

A Careggi c’è la fabbrica dell’aria: la bio-macchina che depura gli ambienti grazie alle piante

Attualità / Clara D'Acunto

Palio di Siena, verso la Carriera del 2 luglio: la sorte bacia le rivali Tartuca e Chiocciola

Cultura / Redazione

Le creazioni tenere e oscure di Tim Burton alla Florence Biennale nella mostra “Light and Darkness”

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.