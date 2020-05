Coronavirus sotto controllo in Toscana: positivo solo l'1% dei testati

Positivi i dati del bollettino settimanale dell'Agenzia regionale di sanità: i ricoveri continuano ad essere in calo da 50 giorni consecutivi

In Toscana risulta positivo al Coronavirus solo l'1% dei casi testati, sia con test sierologico sia con tampone, una percentuale che è stabile da settimane e questo la pone tra le regioni dove la situazione è maggiormente sotto controllo, soprattutto se comparata a tutte quelle regioni a larga diffusione dell'epidemia, come Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna. A dirlo è l'approfondimento settimanale sull'andamento dell'emergenza Covid-19 stilato dall'Agenzia regionale di sanità (Ars).

A oggi sono 88mila le persone testate nella regione attraverso la campagna di test sierologici. Di queste, 1.300 sono state avviate al test di conferma tramite tampone. Inoltre è fortemente positivo il dato sui ricoveri. Ars infatti spiega che sono 50 giorni consecutivi che il numero dei ricoveri totali diminuisce. Nei ospedali toscani si osserva il succedersi della chiusura di alcuni reparti di terapia intensiva e la riduzione di posti letto dedicati ai soggetti Covid.



La percentuale dei ricoveri in Toscana è sempre stata piuttosto bassa rispetto alla casistica attiva, precisa il bollettino dell'Ars, è il 10% dei casi attualmente positivi, quintultima regione in Italia poco sopra al Veneto. In Toscana, sostengono sempre gli esperti dell'Ars, "si è probabilmente cercato di seguire di più i casi sul territorio, casi che come sappiamo si sono evoluti mano che passavano le settimane verso stati clinici asintomatici e/o paucisintomatici".

A questo riguardo, sono circa 70mila le prestazioni effettuate dalle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale composte da un medico e da un infermiere.

24/05/2020