Sammontana e Forno d’Asolo si uniscono: nasce un polo dolciario da 1 miliardo di euro

Gelato Sammontana - © Sammontana

Un polo dolciario da quasi un miliardo di euro di fatturato, con stabilimenti produttivi in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, e oltre 2.500 dipendenti, nasce oggi dalla fusione tra Sammontana, la storica azienda di gelato di Empoli, e Forno d’Asolo, gruppo veneto di prodotti dolci da forno.

La famiglia Bagnoli alla guida del nuovo gruppo che guarda all’estero

La famiglia Bagnoli, alla guida di Sammontana da due generazioni, Frozen Investments Srl, società di investimento di Investindustrial VIII, gestita in modo indipendente, e il senior management deterranno il 100% del nuovo gruppo, con il controllo operativo che resta nelle mani della famiglia e Investindustrial che guiderà l’espansione internazionale.

Sarà infatti una partnership che guarda ai mercati esteri, dove la storica esperienza della famiglia Bagnoli nel settore del gelato e della pasticceria surgelata si unirà con il potenziale di crescita di Forno d’Asolo e la capacità di Investindustrial di globalizzare con successo aziende manifatturiere italiane di alta qualità. Il nuovo gruppo si muoverà su più fronti, essendo partner di rilievo per i principali bar, ristoranti, hotel, rivenditori alimentari e aziende di catering per i prodotti surgelati di pasticceria, dessert e gelato.

Leonardo Bagnoli, Ceo di Sammontana, sarà nominato presidente, mentre Alessandro Angelon, Ceo di Forno d’Asolo, diventerà Ceo del nuovo gruppo. Marco Bagnoli diventerà presidente di Sammontana Spa.

“Siamo estremamente lieti di aver trovato un partner come Investindustrial con una visione industriale condivisa e un comprovato track record di investimenti di successo in imprese familiari – spiega il neopresidente del gruppo, Leonardo Bagnoli – Investindustrial ha dimostrato chiaramente la sua capacità di far crescere aziende con sede in Italia a livello internazionale e in modo sostenibile, mantenendo rispetto per la loro cultura e tradizione. Non vediamo l’ora che ripetano questo successo in partnership con noi”.

“Sia Sammontana che Forno d’Asolo sono aziende di grande successo con management eccellenti e un buon track record in materia di sostenibilità – aggiunge Andrea Bonomi, presidente

dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial – entrambe le società hanno una solida piattaforma grazie alla quale la famiglia Bagnoli e Investindustrial potranno perseguire una strategia di buy and build per internazionalizzare ulteriormente il gruppo risultante dalla loro unione, specialmente nel mercato statunitense“.

Sammontana: l’eccellenza toscana del gelato italiano

Un’operazione importante per Sammontana, l’azienda fondata a Empoli nel 1946 che è un centro di eccellenza per l’industria della pasticceria surgelata e ha fatto la storia del gelato italiano. Oggi è un’impresa chevale 500 milioni di fatturato all’anno e conta oltre mille dipendenti, con tre siti produttivi in tutta Italia e un polo logistico d’avanguardia a Montelupo, in provincia di Firenze, e naturalmente la sede a Empoli.

L’azienda include marchi come il gelato Sammontana, la pasticceria surgelata Tre Marie, Il Pasticcere, Mongelo e Bon Chef, che vengono principalmente venduti a hotel, ristoranti, bar, società di catering, supermercati e gelaterie.

Forno d’Asolo invece, fondato nel 1985 a Treviso, è un produttore e distributore di prodotti surgelati di alta qualità, tra cui pasticceria dolciaria e salata da forno. L’azienda vende i suoi prodotti, tra cui i noti marchi Forno d’Asolo e Bindi, principalmente a bar, ristoranti, hotel e società di catering, con oltre 70mila clienti in 40 paesi in tutto il mondo.

“Siamo entusiasti di collaborare con la famiglia Bagnoli e Investindustrial – commenta Alessandro Angelon, ceo di Forno d’Asolo – insieme abbiamo individuato il significativo potenziale di crescita del nuovo gruppo, dato sia dai marchi e dai prodotti altamente riconoscibili di Sammontana e Forno d’Asolo, sia dall’opportunità di espansione geografica”.