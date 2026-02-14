Il portale ufficiale della Toscana

San Valentino a Palazzo Vecchio: 500 coppie festeggiano le nozze d’oro

Per il giorno degli innamorati Il Comune di Firenze ha celebrato il giorno degli innamorati con la tradizionale cerimonia per le coppie che quest’anno hanno raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio

/ Redazione
San Valentino a Palazzo Vecchio - © Comune di Firenze

Anche quest’anno il Comune di Firenze ha celebrato San Valentino con la tradizionale cerimonia delle Nozze d’oro. Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio oggi ospita oltre 500 coppie fiorentine che quest’anno festeggiano i 50 anni di matrimonio, con due i turni, per ragioni di capienza: dopo quello della mattina, che si è tenuto alle 10, l’altro è previsto per le 16.

I mediatori di Fondazione MUS.E hanno interpretato i ruoli di Eleonora di Toledo e Cosimo I de’ Medici per un benvenuto speciale agli ospiti. Gli sposi ricevono in omaggio una pergamena raffigurante Palazzo Vecchio.

Nel corso dell’evento inoltre è stato proiettato un video dedicato ai principali eventi del 1976, l’anno in cui molte delle coppie festeggiate si unirono in matrimonio. Alla fine della cerimonia le coppie possono farsi una foto sulla Tribuna dell’Udienza e visitare liberamente il museo, oggi chiuso al pubblico.

Funaro: “Il modo migliore per celebrare il giorno degli innamorati”

“Il modo migliore per festeggiare il giorno degli innamorati è farlo con chi da 50 anni e oltre sta insieme, ha creato delle famiglie e ha continuato a coltivare la relazione e l’amore – ha affermato la sindaca di Firenze Sara Funaro, presente nel salone dei Cinquecento per fare gli auguri alle coppie -. Questo è un momento speciale. Vivere 50 anni con una persona penso che sia un’esperienza straordinaria perché vuol dire tenere insieme l’amore, l’affetto, la stima, la fiducia e la complicità”.

