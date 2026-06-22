Sere FAI d’Estate in Toscana: tante iniziative tra aperitivi al tramonto, trekking serali e concerti sotto le stelle

San Gimignano al tramonto

Tornano anche quest’anno le Sere FAI d’Estate, il programma promosso dal Fondo Ambiente Italiano che, nei mesi estivi, prolunga l’orario di apertura dei propri beni offrendo al pubblico esperienze speciali tra cultura, natura e paesaggio.

Dalle visite al tramonto ai concerti sotto le stelle, dagli incontri culturali alle passeggiate guidate, le iniziative permettono di vivere i luoghi del FAI in un’atmosfera suggestiva e inedita.

Sarà possibile passare un’intera serata a contatto con la natura, camminare a piedi nudi in un bosco, leggere in una biblioteca all’aria aperta, partecipare a un’esplorazione guidata per imparare a riconoscere alberi, piante da frutto e insetti, andare in cerca di lucciole e animali notturni, ascoltare i suoni del bosco e riconoscere il canto degli uccelli.

Sono in programma anche picnic sul prato al calar del sole, aperitivi all’ombra di alberi centenari, concerti e spettacoli sotto le stelle, osservazioni astronomiche, iniziative legate alle tradizioni locali, trekking e passeggiate guidate al tramonto alla scoperta di di paesaggi inediti e scorci di straordinaria bellezza che circondano i Beni del FAI.

Una sera a Torre Casa Campatelli a San Gimignano

Tra gli eventi in programma in Toscana c’è “Una sera a Torre Casa Campatelli”, in programma l’11 e il 25 luglio, l’8 e il 22 agosto e il 12 e il 26 settembre a San Gimignano.

L’iniziativa propone una visita guidata speciale all’antica dimora della famiglia Campatelli, esempio della tipica alta borghesia toscana dell’Ottocento.

Accompagnati da una guida, i visitatori potranno scoprire le stanze del Piano Nobile, tra arredi originali, dipinti, libri, oggetti d’uso quotidiano e numerose fotografie di famiglia che raccontano la storia della casa e dei suoi abitanti.

Il percorso prosegue nelle soffitte, dove un allestimento multimediale ripercorre la storia millenaria di San Gimignano, fino all’accesso alla torre medievale, l’unica ad aver conservato il suo assetto originario.

La serata si concluderà con un calice di Vernaccia offerto agli ospiti nella sala da pranzo della dimora, affacciata sul panorama delle colline toscane.

Per conoscere i prossimi eventi in calendario visita: www.fondoambiente.it