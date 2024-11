Shanghai Ranking per disciplina: le Università di Firenze e Pisa nella top 100 al mondo

Università di Firenze

Due atenei toscani, l’Università di Pisa e quella di Firenze, sono tra i migliori 100 al mondo nel “Global Ranking of Academic Subjects”, la classifica dell’agenzia Shanghai Ranking divisa per “subject”, ovvero discipline.

La classifica ha preso in esame 5mila università di tutto il mondo – inserendone in classifica oltre 1900 – in riferimento a 55 discipline tra scienze naturali, ingegneria, scienze della vita, scienze mediche e scienze sociali.

L’Università di Pisa nei primi 100 al mondo in Veterinaria, Fisica, Farmacia e Matematica

L’Università di Pisa è entrata in classifica con 24 discipline, coprendo tutte le aree (Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences, Social Sciences): un riconoscimento importante per la ricerca dell’ateneo pisano in alcuni settori di grande impatto a livello internazionale.

L’Università di Pisa si colloca nelle prime 100 posizioni mondiali per “Veterinary Sciences” (sale al 48° posto globale e 4° in Italia), “Physics” (nella fascia 51-75 nel mondo e 2-3 in Italia), “Pharmacy & Pharmaceutical Sciences” (passa dalla fascia 201-300 a quella 51-75 nel mondo e 5-6 in Italia) e “Mathematics” (nella fascia 76-100 nel mondo e 2-3 in Italia).

L’Università di Firenze nella top 100 in tre discipline e prima in Italia in due

L’Università di Firenze nella classifica mondiale spicca in Agricultural Sciences (29esima posizione), Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (39esimo posto) ed è nei primi 100 atenei anche per Statistics (76-100) ottenendo la prima posizione in Italia in Agricultural Sciences e in Statistics e il quarto posto in Pharmacy & Pharmaceutical Sciences.

A livello internazionale, il progresso più rilevante si registra in Biological Sciences (dalla fascia 301-400 del 2023 passa a quella 101-150) e sono in netto miglioramento anche Ecology e Mathematics: in entrambe l’Ateneo si colloca tra le migliori 150 (nella scorsa edizione si trovava nella zona 201-300).

Bene anche Clinical Medicine, disciplina in cui l’Ateneo fiorentino nel 2024 si attesta nel rank 151-200 (nel 2023 era nella fascia 201-300). Inoltre, Unifi rientra nei primi 200 posti anche per Automation & Control e Food Science & Technology.

Come funziona la “Global Ranking of Academic Subjects”

La classifica 2024 si basa su un sistema di cinque indicatori: facoltà di eccellenza, risultati a livello mondiale, qualità della ricerca, impatto della ricerca e collaborazione internazionale.

Il ranking tiene conto delle pubblicazioni dal 2019 al 2023, considerando riviste scientifiche prestigiose, citazioni e premi accademici internazionali.