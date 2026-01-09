Shoah: la famiglia Cipolli di Cascina inserita tra i Giusti fra le Nazioni

La famiglia Cipolli

Durante la Seconda Guerra Mondiale erano mezzadri della fattoria di Casciavola a Cascina e riuscirono a salvare alcune famiglie ebree livornesi, mettendo a rischio la propria vita. Per questo ieri la famiglia Cipolli ha ricevuto nel tempio ebraico di Livorno l’onorificenza di ‘Giusti tra le Nazioni’, il più alto riconoscimento dello Stato ebraico.

La consegna del riconoscimento a Gina Cipolli

L’onorificenza è stata consegnata nelle mani di Gina Cipolli, membro superstite che oggi ha 94 anni e all’epoca dei fatti era adolescente, su segnalazione di Guido Guastalla. La sua famiglia nascose membri delle famiglie Franco, Guastalla e Belforte. Erano sfollati da Livorno per sfuggire ai bombardamenti, alla persecuzione delle leggi razziali e ai rastrellamenti dei tedeschi. Il riconoscimento è stato conferito dallo Yad Vashem, l’ente israeliano per la Shoah a Gerusalemme.

All’iniziativa hanno partecipato tra gli altri anche il rabbino Umberto Piperno e il presidente della comunità ebraica di Livorno Gianfranco Giachetti.

L’eroismo della famiglia Cipolli