A Siena sei procedure di chirurgia bariatrica robotica in un giorno: è la prima volta Italia

Il team di chirurgia bariatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Sei procedure di chirurgia bariatrica con tecnica robotica in un solo giorno: è questo il traguardo tagliato per la prima in Italia a Siena. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese infatti ha eseguito con successo le sei procedure chirurgiche in un giorno, un risultato che colloca il centro dell’Aous tra i primi in Europa ad aver realizzato un’esperienza di questo livello.

L’innovazione tecnologica e il lavoro di squadra

Le sei procedure, eseguite con elevati standard di precisione e sicurezza, sono il frutto di un lavoro di squadra che ha visto operare in perfetta sinergia tutte le professionalità coinvolte. Determinante è stata la proficua collaborazione e la grande sinergia tra l’équipe chirurgica e il personale infermieristico e anestesiologico, che ha consentito di affrontare con successo una sfida complessa sotto il profilo organizzativo e tecnico.

“Questo importante risultato – sottolinea il dottor Andrea Tirone, direttore della Chirurgia Bariatrica – dimostra come l’innovazione tecnologica possa esprimere pienamente il proprio potenziale solo quando supportata da specifiche competenze multidisciplinari e da una profonda integrazione tra tutte le componenti del percorso operatorio. La riuscita delle procedure è il riflesso di una squadra altamente specializzata, capace di lavorare con coesione, precisione e visione condivisa”.

Una procedura più precisa e meno invasiva

La chirurgia robotica applicata alla chirurgia bariatrica rappresenta una frontiera particolarmente promettente, poiché consente una maggiore precisione nei movimenti, una visione tridimensionale avanzata del campo operatorio e una migliore ergonomia per il chirurgo, con potenziali benefici in termini di minore invasività, maggiore accuratezza e migliore recupero post-operatorio per i pazienti.

Questo nuovo traguardo consolida il ruolo della chirurgia bariatrica senese come punto di riferimento nazionale nell’innovazione chirurgica confermando ancora una volta l’attitudine all’eccellenza clinica, assistenziale e tecnologica dell’Aou Senese.