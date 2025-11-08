Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Sport: riqualificato il campo sportivo di Terranuova Bracciolini

Il presidente Giani al taglio del nastro della nuova infrastruttura, realizzata con il contributo della Regione: “Lo sport elemento fondamentale di formazione e aggregazione”

/ Redazione
L’inaugurazione dei nuovi spogliatoi nel campo sportivo di Terranuova Bracciolini

Sono stati inaugurati oggi i nuovi spogliatoi del campo sportivo comunale di Terranuova Bracciolini, che accoglieranno gli sportivi che giocano e si allenano nel campo di calcio a undici, dai bambini della scuola calcio agli adulti.

Il contributo della Regione per lo sport

Al taglio del nastro della nuova infrastruttura al servizio del centro sportivo Gianmarco Brandini – Massimiliano Galasso, realizzata con il contributo della Regione, anche il presidente della Toscana Eugenio Giani, oltre al sindaco di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni.

“La politica della Regione Toscana in questi anni ha puntato alla valorizzare degli impianti sportivi, a sostegno degli enti locali, attraverso il loro ammodernamento e la loro manutenzione – ha sottolineato il presidente Giani -, nella convinzione che lo sport sia un elemento fondamentale non solo per il benessere fisico e psicologico di tutti ma anche per la formazione dei più giovani. Sono molto contento quindi di vedere oggi qui a Terranuova Bracciolini all’inaugurazione dei nuovi spogliatoi, strutture moderne, accessibili e sostenibili che rendono ancora più vivo un luogo simbolo di socialità e di impegno, una grande partecipazione, in particolare di tanti bambini e ragazzi. Perché rivela come la sua comunità viva lo sport come un elemento imprescindibile di aggregazione e di crescita secondo i valori dello spirito di squadra, della condivisione e della lealtà. Lo sport unisce, educa e costruisce comunità. Oggi, insieme, abbiamo fatto un passo avanti per tutto il Valdarno”.

Il presidente ha ricordato inoltre che la Regione ha contribuito nello stesso centro Brandini – Galasso anche alla realizzazione del campo in erba sintetica.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Agricoltura smart: dalla Sant'Anna satelliti e AI per la sicurezza alimentare nel Mediterraneo

Lo studio rivela come l’intelligenza artificiale e il telerilevamento contribuiscono al monitoraggio delle colture e alla previsione delle rese agricole

Attualità / Redazione

In arrivo LuccArena, il nuovo palasport di Lucca: ospiterà fino a 7mila persone

Il progetto prevede la realizzazione di due arena coperte, una più grande e una più piccola, che sorgeranno al posto del vecchio Palatagliate

Attualità / Redazione

A Prato ritrovato dopo tre secoli l'altare Datini nella chiesa di San Francesco

L'altare venne costruito nel 1383 per accogliere l'antico Crocifisso trecentesco e poi la nicchia fu coperta e dimenticata

Attualità

“Lions Forever”: settant’anni di baseball e amicizia a Firenze

Attualità

Alluvione di Firenze, le immagini del 4 novembre 1966

Attualità

Giani: "Consiglio regionale in tempi brevi per approvare il bilancio"

Attualità

Dalla Serie A1 al Mondiale per Club: al via la stagione della Savino Del Bene Volley

Attualità

Partecipazione record alla giornata della Protezione Civile a Sesto Fiorentino

Attualità

Treni, operativo il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini

I più popolari su intoscana

Innovazione / Redazione

Dai cani robot alle macchine spazio tempo tutto pronto per i T-Tour di Internet Festival

Cultura / Redazione

Il grido di Gaza nella foto dell’anno: tutti i vincitori del Siena Photo Awards 2025

Musica / Redazione

Dal 21 al 26 luglio Arezzo diventa la capitale del Belcanto con il festival “Opera Seme”

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.