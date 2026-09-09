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StartUp Breeze: 5 startup toscane tra le 13 finaliste dell’iniziativa di Toscana Life Sciences

Il programma che premia le realtà innovative nella farmaceutica, dispositivi medico-diagnostici e digital health ha selezionato tra le migliori proposte anche cinque idee d’impresa toscane

/ Redazione
Startup Breeze

Sono 13 le startup e idee imprenditoriali, di cui 5 toscane, finaliste di StartUp Breeze 2026, il programma promosso da Fondazione Toscana Life Sciences dedicato a realtà innovative nei settori farmaceutico, dispositivi medico-diagnostici e digital health.Le candidature sono state selezionate da un ampio network di esperti del comparto life sciences con l’obiettivo di accompagnare i progetti più promettenti nella validazione e nel rafforzamento della propria proposta di valore, mettendo a disposizione competenze, strumenti e opportunità di networking per favorirne la crescita. Il programma si concluderà il 24 novembre a Milano con il Pinwheel Pitching Stage, evento finale durante il quale una giuria di esperti assegnerà il riconoscimento alla proposta più innovativa e gli special award messi a disposizione dai partner dell’iniziativa.

“Con StartUp Breeze, Fondazione Toscana Life Sciences rinnova il proprio impegno nel sostenere la crescita di nuove imprese innovative e nel favorire il trasferimento di tecnologie e competenze verso soluzioni capaci di generare valore per il sistema salute e per i pazienti”, commenta Francesco Mazzini, coordinatore del programma e Project Manager di Fondazione Toscana Life.

Le finaliste nel settore farmaceutico

Tra le proposte finaliste nell’ambito ambito farmaceutico cinque arrivano dalla Toscana. Onaya Biotech, startup nata dalla ricerca dell’Università di Pisa e finalista della Start Cup Toscana 2025, sta sviluppando una piattaforma microfluidica cancer-on-a-chip innovativa, supportata da AI, per ricreare il microambiente di tumori solidi e migliorare ricerca e testing di nuovi farmaci oncologici.

ArcMod Therapeutics, spin-off in costituzione della Scuola Normale Superiore di Pisa, punta a rendere trattabili farmacologicamente le proteine con modifiche post-traduzionali, degradando quelle patologiche e preservando quelle non patologiche.

Sono toscane anche NanoTherma, realtà centrata su nanoparticelle ferromagnetiche iniettabili in grado di generare ipertermia localizzata per il trattamento di tumori superficiali come il cancro della pelle a cellule squamose, LysaBreak Therapeutics, focalizzata sullo sviluppo di molecole in grado di ripristinare le funzioni autofagiche lisosomiali nelle patologie rare neurodegenerative da accumulo lisosomiale (come la malattia di Batten) e Cyclometis Therapeutics, che porta avanti modulatori orali del canale TRPA1 come potenziali terapeutici per malattie neurometaboliche, in particolare obesità, diabete tipo 2, fegato grasso.

Le altre finaliste in ambito farmaceutico sono Banyan Biotech, startup che sviluppa una terapia rigenerativa combinata con un sistema innovativo di delivery per l’osteartrite del ginocchio, HEARTEST, che lavora su una piattaforma per studi in vitro per valutare la cardiotossicità dei farmaci e infine Renaissance, realtà che sta sviluppando molecole attive con meccanismo multitagert innovativo contro il glioblastoma e il cancro al pancreas.

Innovazione diagnostica e digital health

Nell’ambito dei dispositivi medico-diagnostici e della salute digitale sono state selezionate cinque realtà.

DermIA si basa sull’AI per valutare il rischio patologico di lesioni cutanee attraverso l’acquisizione e elaborazione di immagini da smartphone ed eventuale teleconsulto o indirizzamento a dermatologi accreditati. Ichnovia è una startup che sta sviluppando un test ematico diagnostico semplice e innovativo basato su nanoparticelle e elaborazione tramite AI per la diagnosi precoce del cancro al pancreas, mentre Lumnora sta realizzando una piattaforma automatizzata innovativa di imaging citofluorimetrico a flusso supportata da AI, che integra microscopia avanzata, chip optofludici, elevata risoluzione e analisi in tempo reale di singole vescicole extra cellulari con flussi elevati di lavoro.

E ancora NextToYou.ai, realtà che ha l’obiettivo di creare una piattaforma per estendere il supporto psicoterapeutico tra una seduta e l’altra, grazie ad un assistente personalizzato basato su AI e sotto stretto controllo umano, trasformando l’assistenza episodica in un percorso terapeutico continuo e personalizzato e Sindrel Medtech, startup che sta sviluppando una piattaforma innovativa di delivery di farmaci, controllata wireless e basata su grafene, con prima applicazione il trattamento di attacchi epilettici.

 

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