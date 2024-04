Storia, sport, cultura e divertimento: domenica 5 maggio torna la Guarda Firenze 2024

Correre in coppia

Domenica 5 maggio torna la “Guarda Firenze”, la corsa che permette di vivere la città di Firenze attraverso una corsa-passeggiata unica nel suo genere.

“Guarda Firenze” è un’esperienza che unisce storia, sport e divertimento in un modo totalmente nuovo, per scoprire la città in una prospettiva unica, con un’avventura ludica adatta a tutti.

Due i percorsi a disposizione dei podisti, la 10 km ludico motoria e la Mini Guarda Firenze di circa 3 km. Sia per i corridori esperti che per gli appassionati di passeggiate.

Tutti i partecipanti alla Guarda Firenze di 10 km riceveranno una T-shirt ufficiale Joma Guarda Firenze, con una grafica ad hoc per l’evento che rende il capo tecnico unico, che per i podisti è diventato ormai un must da collezionare.

La manifestazione fa parte della Marathon School Cup che unisce la classifica della Ginky Family Run con quella della Mini Guarda Firenze. La partecipazione è ludico-motoria, senza classifiche. I partecipanti con l’iscrizione attestano di svolgere questa attività in modo saltuario e non ripetitivo. Tutti i partecipanti riceveranno un gadget ufficiale della manifestazione che potrà essere ritirato solo domenica 5 maggio in piazza Duomo al termine della manifestazione.

La “Marathon School Cup” è riservata alle scuole elementari, oltre al premio per l’acquisto di materiale didattico sarà assegnato un punteggio in base alla classifica (10 alla prima scuola, 8 alla seconda, 7 alla terza, fino alla 5^ classificata). La somma dei punteggi ottenuti nelle due giornate decreterà la scuola vincitrice del circuito che verrà proclamata alla Ginky Family Run di Novembre. Le scuole che partecipano ad una sola delle due giornate non concorreranno al premio.

Trattandosi di un evento a carattere non competitivo, non è prevista la tradizionale classifica, saranno invece assegnati 150 premi a sorteggio di varia natura forniti dagli sponsor per tutti gli arrivati della 10 km. Saranno premiate anche le prime 5 scuole che presenteranno alla partenza un minimo di 20 partecipanti (comprese iscrizioni degli adulti) con un premio in denaro, di valore scalare, finalizzato all’acquisto di materiale didattico e sportivo. La premiazione prevede un bonus extra in denaro per le prime 3 scuole vincitrici della “Marathon School Cup”

Anche quest’anno l’evento ha attivato il programma di solidarietà in favoredi “Banco Alimentare” che dal 1989 recupera cibo donandolo alle Organizzazioni e le associazioni del territorio con le quali collaborano, che aiutano persone e famiglie in difficoltà.

Per le scuole le iscrizioni sono gratuite al di sotto degli 11 anni, mentre per gli adulti sarà possibile iscriversi online tramite il circuito Endu entro giovedì 2 maggio. C’è tempo per iscriversi presso i punti di iscrizione elencati sul sito www.firenzemarathon.it.

Guarda Firenze 2024