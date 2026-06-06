Tittia, fantino da Palio: il documentario sulla vita di Giovanni Atzeni

Locandina Tittia, fantino da Palio - © Bartlebyfilm

A Siena lo chiamano Tittia, un soprannome che si è incollato addosso appena arrivato in Toscana dalla Sardegna. Ripeteva sempre “tittia”, in sardo “che freddo”, non abituato al clima invernale del centro-nord. La storia di Giovanni Atzeni, fantino da Palio, inizia così e da allora è stato un crescendo di successi, di cadute e di rimonte, di “cappotti” e di sconfitte. Una parabola affascinante che non poteva non finire sul grande e piccolo schermo, diventando un documentario sulla vita di uno dei fantini più vittoriosi di sempre, a Siena come ad Asti.

Il docufilm Tittia, fantino da Palio è firmato da Maurizio Sciarra e prodotto da Bartlebyfilm in collaborazione con Rai Documentari. In onda su Rai3 (domenica 7 giugno alle 13) e su Raiplay.

Giovanni Atzeni ha vinto fino ad oggi 10 palii, per 3 volte ha fatto “cappotto”, vincendo le carriere di luglio e di agosto lo stesso anno. Un veterano del tufo di piazza del Campo, sangue freddo e profondo conoscitore del mondo del Palio.

Tittia, fantino da Palio – © Bartlebyfilm

La vita da fantino

Classe 1985, padre sardo e madre tedesca, ha corso il suo primo palio a Bitti, sull’isola, ad appena 13 anni. A Siena arriva quando di anni ne ha 16 ed esordisce sull’anello di tufo nel 2004, ma per vincere deve aspettare il luglio 2007, con l’Oca.

Le riprese del docufilm che racconta la sua ascesa e la sua carriera sono state realizzate a Siena e dintorni tra giugno e settembre dello scorso anno, per circa 10 giorni. Il regista Sciarra ha seguito Tittia durante tutto un anno di preparazione fino al Palio del 2025.

Il documentario alterna il racconto di Tittia, la sua passione e la sua storia di vita, e il dietro le quinte del Palio che vive di regole proprie, di riti e tradizioni secolari, regole oltre il tempo, di tensioni e pressioni. Di quell’adrenalina che si sprigiona in un minuto e mezzo di corsa, ma che mescola e motiva vite intere.

Tittia con Maurizio Sciarra – © Bartlebyfilm

La storia si svolge tra Asti e Siena, due città che in comune hanno il Palio e Tittia e che condividono passioni e rivalità.