Toscana diffusa, 33 progetti per valorizzare i prodotti tipici della regione

Approvata la graduatoria per le attività di promozione dei territori rurali e valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari. Iniziative in otto province

/ Redazione
prodotti toscani

Approvata la graduatoria delle domande ammesse e finanziabili nell’ambito del bando “Toscana Diffusa – Attività di promozione dei territori rurali e valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari della Toscana” che conta su un finanziamento di 280mila euro.
Grazie a questo intervento saranno realizzate 33 iniziative locali con il coinvolgimento dei Distretti del cibo: Distretti Rurali, Biologici, Strade del Vino e Comunità del Cibo.

“L’obiettivo  – hanno detto il presidente Eugenio Giani e la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – è promuovere il modello toscano di agricoltura rurale, fondato sulla tutela dell’agrobiodiversità, il rispetto delle risorse naturali, il benessere animale, la sicurezza alimentare e la valorizzazione del paesaggio, delle tradizioni e del patrimonio culturale delle comunità rurali. Un impegno coerente con la visione della legge regionale della Toscana diffusa che vuole creare le condizioni per una regione sempre più coesa, sostenibile e consapevole del proprio valore, anche nei territori più fragili, ma ricchi di saperi, identità e qualità produttiva”.

Le iniziative selezionate, coprono in maniera omogenea le aree della Toscana Diffusa, distribuite su otto province, con eventi già svolti, alcuni in corso durante l’estate e altri programmati per l’autunno 2025.

Coinvolte le scuole primarie, con laboratori, visite guidate, mostre e attività didattiche legate alle tradizioni locali, ma anche degli istituti agrari e alberghieri, che hanno contribuito all’organizzazione di degustazioni. Alcuni progetti hanno integrato le tradizionali attività promozionali con espressioni artistiche come teatro, musica ed escursioni guidate.

Il calendario completo degli eventi sarà pubblicato prossimamente sul sito de “La Toscana Diffusa”.

 

