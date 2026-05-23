Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

Strage di via dei Georgofili, le opere degli Uffizi salvate dall’esplosione ora in mostra a Palermo

Una esposizione straordinaria al Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dal 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, al 19 luglio, giorno dell’attetato in via D’Amelio

/ Redazione
Opere Uffizi recuperato dopo la Strage di via dei Georgofili - © Fondazione Falcone

Le opere della Galleria degli Uffizi ricostruite dopo l’attentato mafioso di via dei Georgofili a Firenze nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 sono a Palermo per una mostra straordinaria al Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’esposizione sarà aperta dal 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, al 19 luglio, giorno dell’attetato in via D’Amelio.

Si chiama “Il segno della rinascita” ed è il tema che la Fondazione Falcone ha scelto per la commemorazione del 34esimo anniversario della strage di Capaci, il 23 maggio 1992, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della polizia Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Un’azione per ricordare il periodo buio tra il 1992 e il 1993, quando la mafia ricattò il paese con le autobombe: dalla le stragi di Capaci e via D’Amelio del 1992 fino all’anno successivo con quelle dei Georgofili a Firenze, di via Palestro a Milano e infine di Roma.

Il segno della rinascita

Le opere delle Gallerie degli Uffizi in mostra a Palermo

Dal 23 maggio al 19 luglio 2026 sarà possibile visitare a Palazzo Jung la prima tappa palermitana del progetto nazionale.

Le opere sono tutte delle Gallerie degli Uffizi: “Adorazione dei pastori” di Gherardo delle Notti (1620 circa), i due capolavori di Bartolomeo Manfredi “I giocatori di carte” e “Concerto”, con le copie coeve della metà del 1600.

In mostra anche il grande patrimonio costituito dalla collezione Risarcimento, le opere esempio di grande partecipazione civile del mondo dell’arte nata dall’appello di collezionisti come Giuliano Gori e Conti Panza di Biumo agli artisti della metà degli anni Novanta, quali Christo, Paladino, Arman, Isgrò, Reuschemberg.

“L’insieme dei dipinti recuperati e le opere di Risarcimento esposti sono uno specchio in cui riflettere l’Italia così come era e come adesso ha l’obbligo di proseguire ad essere, migliore, libera, coraggiosa dove i giovani e le scuole siano la prima linea di un progetto democratico senza ricatti mafiosi e terrore economico esercitato dai clan”, hanno spiegato Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, Vincenzo Di Fresco, presidente del Museo del presente, e Alessandro de Lisi curatore e direttore del Museo.

 

P

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Redazione

Tradizione e competizione sull'Arno, a Pisa la storica Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, l'attesa sfida remiera delle quattro città: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Corteo storico per le strade della città

Cultura / Redazione

Cavalli, serpenti, creature marine e ibride: a Firenze l'universo simbolico di Jean-Marie Appriou

Fino al 23 agosto sarà esposto nel Project Space di palazzo Strozzi un gruppo di opere inedite dell'artista francese che ha ridefinito l’idea di scultura nell’arte contemporanea

Cultura / Redazione

Giornata delle dimore storiche in Toscana: aprono le porte oltre 90 castelli, ville, parchi e giardini

Domenica 24 maggio castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente offrendo l'opportunità di immergersi nella bellezza senza tempo del patrimonio artistico e culturale

Cultura

"Mai stanca di vivere" il ritratto intimo di Oriana Fallaci nel libro di Riccardo Nencini

Cultura

Al Salone del Libro "DiMMi (diari multimediali migranti)" il progetto del Premio Pieve

Cultura

Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO: educare alla bellezza

Cultura

Mauro Corona: "I libri mi hanno aiutato ad avere meno dolore"

Cultura

La Regione investe sulla cultura: 45 editori e oltre 80 eventi al Salone del Libro di Torino

Cultura

Comunicare la scienza ai ragazzi: dalla Toscana il progetto Pianeta Galileo

I più popolari su intoscana

Musica / Redazione

99 Posse, Dimartino, Zen Circus e Ex-Otago al Liberi Tutti Festival a Sesto Fiorentino

Musica / Redazione

“Ville e Giardini incantati”: la musica dell’Orchestra della Toscana risuona tra le meraviglie medicee

Enogastronomia / Redazione

Vinitaly, Chianti e Morellino si raccontano ai buyer internazionali

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.