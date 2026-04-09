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99 Posse, Dimartino, Zen Circus e Ex-Otago al Liberi Tutti Festival a Sesto Fiorentino

Dal primo al 4 settembre quattro serate di grande musica italiana a ingresso gratuito

/ Redazione
99 posse

Saranno gli storici 99 Posse a salire sul palco del Concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino, martedì primo settembre in piazza Vittorio Veneto, per il consueto, grande, evento a ingresso libero organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino.

Nati a Napoli come espressione delle nuove culture urbane, i 99 Posse sono tra i pionieri di quell’onda rap e raggamuffin che ha rivoluzionato la musica popolare italiana.

Il concerto di O’ Zulù e soci si inserisce nel festival Liberi Tutti che, sempre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino (Firenze), e sempre a ingresso libero, vedrà protagonisti nei giorni seguenti Dimartino (mercoledì 2 settembre) con il nuovo album “L’improbabile piena dell’Oreto”, gli Zen Circus (giovedì 3) sulle ali dell’ultima uscita “Il male” e gli Ex-Otago (venerdì 4) nel decennale dell’album capolavoro “Marassi”.

Liberi Tutti sarà anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18.

Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it.

Il programma

Martedì primo settembre 2026 – ore 21.15
99 POSSE

Mercoledì 2 settembre 2026 ore 21.15
DIMARTINO

Giovedì 3 settembre 2026 ore 21.15
THE ZEN CIRCUS

Venerdì 4 settembre 2026 ore 21.15
EX-OTAGO

Concerto piazza Vittorio Veneto DSC00468 pic

 

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