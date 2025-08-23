Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Toscana diffusa: arriva la legge regionale a sostegno delle Pro loco

Promulgata la legge che promuove, anche attraverso contributi specifici, le Pro loco nel loro ruolo di valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni locali

/ Redazione
Toscana Diffusa, alla scoperta di borghi, campagna e panorami in giro per la regione - © Marta Mancini

È stata promulgata ieri dalla Regione la legge per sostenere le attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni Pro loco della Toscana.

“Con questa legge, che colma un importante vuoto normativo – ha detto il presidente Eugenio Giani la Regione promuove e sostiene, anche da punto di vista finanziario, le Pro loco che valorizzano il patrimonio storico, artistico e culturale e paesaggistico regionale e anche delle tradizioni e cultura locali. È un atto molto atteso dai comuni e che incarna nello spirito della Toscana diffusa. Vorrei che nella prossima legislatura aumentassero funzioni e poteri delle pro loco”.

Il sostegno al ruolo delle Pro Loco

Tra le attività per le quali si prevede un particolare riguardo nel sostegno, anche mediante contributi, al ruolo delle Pro loco, la legge indica la promozione delle patrimonio storico-artistico e delle tradizioni e cultura locali, la valorizzazione del patrimonio dei beni comuni materiali e immateriali locali, con specifico riferimento alla legge sulla Valorizzazione della Toscana diffusa e infine la diffusione e l’utilizzo di servizi digitali della pubblica amministrazione, in sinergia con Regione ed enti locali interessati.

350mila euro per due anni

La legge, che entrerà in vigore dal’1 gennaio 2026, sarà finanziata con 350mila euro per gli anni 2026 e 2027 per “per tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”. Ai fini della concessione dei contributi finanziari sarà svolto un censimento e istituito un registro regionale delle associazioni Pro loco della Toscana. L’Osservatorio sulla promozione delle associazioni Pro Loco della Toscana, istituito presso direzione competente della Giunta regionale, avrà funzioni di consulenza e monitoraggio sull’attuazione della legge.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Transizione digitale, Giani: "La connettività diritto fondamentale per i toscani"

Gli obiettivi delle politiche digitali della Regione illustrati in una conferenza del Consorzio Metis: si va dalla cybersecurity al supporto sui servizi digitali per la PA

Attualità / Redazione

Tramvia: approvato il progetto definitivo della linea Firenze-Rovezzano

Lunga 6,1 km per 15 fermate si ricollegherà in piazza della Libertà con la linea per Bagno a Ripoli in corso di realizzazione

Attualità / Redazione

Rigenerazione urbana: Giani inaugura la nuova piazza nel borgo di Tassonarla, in Lunigiana

Il contributo regionale di 60mila euro ha permesso il rinnovamento della piazza Enzo Fregosi nella frazione del Comune di Tresana

Attualità

Traffico e smog nel mirino: al via il secondo lotto della variante di Grassina

Attualità

Nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa, lavori al via a marzo 2026

Attualità

Dai risparmi del Consiglio regionale, fondi a 117 comuni e 74 associazioni

Attualità

ITS Academy, il ponte tra formazione tecnica e occupazione di qualità

Attualità

Emergenze, nasce il protocollo Toscana–Baker Hughes per tutelare lavoratori e territorio

Attualità

Trenitalia, consegnato il 70esimo treno per la Toscana

I più popolari su intoscana

Innovazione / Redazione

A Campi Bisenzio costruiti gli occhi del super satellite che monitora gli inquinanti nell’atmosfera

Attualità / Redazione

Inaugurato oggi il nuovo parcheggio pubblico a Poppi: intervento da 1,4 milioni di euro

Cultura / Redazione

A Firenze il reading-spettacolo “Corpo, umano” dello scrittore Vittorio Lingiardi

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.