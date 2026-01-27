Il portale ufficiale della Toscana

Treni: sono tre le linee che hanno diritto al risarcimento per dicembre 2025

Si tratta della linea Faentina (Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza), della Prato-Bologna e della Siena-Chiusi, ecco come chiedere il rimborso

/ Redazione
Stazione di Montecatini Terme Monsummano – Progetto di riqualificazione di RFI - © LaPresse - Massimo Paolone

Sono tre le linee ferroviarie della Toscana che nel mese di dicembre 2025 non hanno raggiunto l’indice di affidabilità del 98% previsto dal contratto di servizio che lega la Regione Toscana a Trenitalia.

Si tratta della linea Faentina (Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza), della Prato-Bologna e della Siena-Chiusi.

Gli abbonati ferroviari di queste tre linee hanno dunque diritto a richiedere, come risarcimento per i disservizi subiti, il ‘bonus abbonati’, una speciale riduzione sull’acquisto del prossimo titolo di viaggio.

“Il bonus per gli abbonati ferroviari – ha spiegato l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni – rappresenta un vantaggio economico, ma anche un riconoscimento morale, una testimonianza della presenza e dell’attenzione della Regione al fianco dei pendolari. Il nostro desiderio è che tutte le linee raggiungano il 98% di affidabilità e quindi il bonus si renda inutile, ma nell’attesa di questo risultato vogliamo che gli abbonati Trenitalia/Pegaso della Toscana sappiano che la Regione ha previsto strumenti per riconoscere e compensare, almeno in parte, i loro disagi”.

Per maggiori informazioni sugli indennizzi riservati gli abbonati al servizio ferroviario regionale e sulle modalità per richiedere il bonus è possibile consultare questo link: https://www.trenitalia.com/it/regionale/toscana/indennizzo-abbonati-toscana.html

