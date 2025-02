Turismo, alla Bit di Milano la regione protagonista con Vetrina Toscana, siti Unesco e grandi anniversari

La Toscana alla Borsa internazionale del Turismo di Milano si è presentata ricca di offerte ed esperienze. Tra dibattiti ed eventi – molti organizzati nello stand di Toscana Promozione Turistica nel padiglione 11 – si è discusso di trasformazioni dei trend legati ai flussi turistici nelle varie destinazioni, valorizzazione dei siti Unesco e dell’enogastronomia, accordi con regioni europee e delle celebrazioni di Boccaccio e Michelangelo. L’assessore all’economia e turismo Leonardo Marras ha rappresentato le novità della Regione.

Intervenendo, il 9 febbraio, al panel dedicato a “La valorizzazione delle destinazioni turistiche urbane, culturali e balneari, per una crescita equilibrata” – organizzato da Enit e al quale hanno partecipato gli assessori al turismo di Toscana, Piemonte, Sardegna e Lombardia – Marras si è soffermato sull’evoluzione delle dinamiche del turismo in Toscana nell’ultimo decennio, in particolare in Versilia e nell’area fiorentina. “I dati di lungo periodo – ha detto – confermano come il settore stia attraversando una fase di profonda trasformazione. La crescita del turismo internazionale, in particolare dai mercati asiatici e nordamericani, dimostra la capacità della Toscana di attrarre visitatori da tutto il mondo, grazie alla ricchezza del suo patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Tuttavia, non possiamo ignorare le criticità emerse, soprattutto per quanto riguarda il calo del turismo domestico e la contrazione della domanda interna”.

“La sfida per il futuro – ha aggiunto Marras – sarà quella di rendere il nostro sistema turistico più resiliente, capace di adattarsi ai cambiamenti globali, mantenendo alta la qualità dell’offerta e diversificando le proposte per attrarre nuovi segmenti di mercato. In questo contesto, la Versilia rappresenta un esempio di evoluzione verso un turismo più esperienziale e internazionale, mentre Firenze continua a essere un punto di riferimento globale per il turismo culturale. Il nostro impegno – ha concluso l’assessore – sarà quello di supportare le imprese del settore, investendo in innovazione, sostenibilità e promozione integrata per garantire una crescita equilibrata e duratura”.

Lunedì 10 febbraio, allo stand toscano l’assessore Marras ha partecipato al focus sui siti Unesco toscani, con la presentazione di tre prodotti editoriali dedicati: la guida Unesco diffuso di Lonely Planet Italia, la pubblicazione Toscana, patrimonio dell’umanità di Giorgio Mondadori e l’Annuario GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica).

L’assessore poi, nel corso della mattinata, è intervenuto anche l’incontro dal titolo “Vetrina Toscana: enogastronomia e territorio nell’ecosistema Visit Tuscany”, con presentazione dei dati aggiornati di Visittuscany da parte di Fondazione Sistema Toscana e del nuovo sito del progetto enogastronomico realizzato da Regione e Unioncamere Toscana che ha da poco compiuto i 25 anni di vita.