Per le vacanze di Natale gli italiani scelgono Trentino e Toscana

Duomo Firenze albero di Natale

È vero che la capacità di spesa degli italiani è in calo, ma ciò nonostante non rinunceranno ad una fuga approfittando delle festività natalizie. E tra le mete domestiche scelte per le imminenti partenze, la Toscana è tra le regioni di maggior interesse , battuta solo dal Trentino Alto Adige.

È quanto emerge dall’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, per Assoviaggi Confesercenti, per la quale saranno circa due milioni gli italiani che faranno un viaggio o una vacanza per Natale o Capodanno e che per organizzarlo si sono affidati alle agenzie. Lo studio ha preso in esame 648 agenzie di viaggio.

I prezzi aumentano ma gli italiani non rinunciano alle vacanze

Il quadro che emerge è di una nazione che arranca e che risente dell’andamento globale, con le tariffe in aumento in tutto il mondo e la capacità di spesa degli italiani in calo: gli alti costi dei servizi turistici pesano in particolar modo sul mercato domestico, con i viaggiatori italiani che hanno meno capacità di spesa. C’è però una buona notizia: lo scenario appena descritto non dovrebbe compromettere i risultati dell’anno. Il fatturato delle imprese del turismo organizzato si avvia verso una crescita nel 2024 del +5%, grazie soprattutto alle buone prestazioni registrate ad inizio 2024.

Le mete nazionali per le prossime vacanze di Natale

Come dicevamo, nonostante l’andamento non favorevole dei prezzi, gli italiani non rinunceranno a godersi qualche giorno di vacanza durante le feste di Natale. Tra le regioni più gettonate tra coloro che hanno deciso di restare in Italia c’è anche la Toscana. Volendo stilare una classifiche delle mete italiane predilette, la nostra regione è seconda, dietro solo al Trentino, seguite da Campania, Lazio, Sicilia e Veneto.

Negli ultimi anni la Toscana ha ampliato la propria offerta turistica natalizia, da Arezzo, ormai consacrata “Città del Natale” i cui mercatini tirolesi hanno poco da inviare a quelli del nord Italia, passando per Pistoia, Livorno e Firenze fino ai piccoli borghi dove è facile imbattersi in riti e tradizioni secolari, trascorrere qualche giorno nella nostra regione durante le feste è una vera e propria immersione nella magia natalizia. E non mancano neppure le offerte per finire l’anno in bellezza, tra veglioni con le eccellenze enogastronomiche locali, a serate in piazza tra focolari e feste fino a tarda notte.

Tra le mete oltre confine, vince la Spagna

Tornando all’indagine del Centro Studi Turistici di Firenze, non mancano gli italiani che prenderanno un aereo per lasciare il Bel Paese e concedersi una vacanza all’estero. Tra le destinazioni più richieste del “breve raggio” troviamo la Spagna, la Francia, il Marocco (in forte aumento), il Regno Unito e l’Austria . Tra le mete del “medio raggio” le scelte si sono concentrate su Egitto (in aumento), Finlandia, Norvegia, Islanda e Svezia, tutte invece in diminuzione rispetto al 2023. Infine, per il “lungo raggio” spiccano Caraibi, Stati Uniti, Thailandia, Giappone, Vietnam, anche queste destinazioni in aumento rispetto al 2023.

Non sono mancate, inoltre, richieste per Madagascar, Argentina, Seychelles, Sudafrica e Australia, così come le prenotazioni per Maldive, Kenya, Zanzibar, Tanzania, Messico e Mauritius.