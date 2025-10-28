Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

Viaggio nel Cinquecento con il nuovo film di Veronesi: dal set ai costumi, tutto parla toscano

“Dio ride”, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, è stato girato tra Pistoia, Siena, Volterra, Colle Val d’Elsa e Monte San Savino. Sostenuto dal Bando Cinema della Regione, Manifatture Digitali Cinema Prato è stata coinvolta nella realizzazione dei costumi firmati da Carlo Poggioli

/ Redazione
Giovanni Veronesi

La Toscana del Cinquecento nel nuovo film di Giovanni Veronesi, “Dio ride”.  Con un cast che riunisce Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, il regista toscano ha fatto da settembre il giro della regione con i suoi set: a Pistoia, dove la Sala Maggiore del Palazzo Comunale si è trasformata per un giorno in un set cinematografico d’altri tempi, passando per  Siena, Volterra, Colle Val d’Elsa e Monte San Savino.

Il progetto cinematografico è sostenuto dal Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana (anno 2024). Prodotto da Indiana Production, il film è ambientato nella metà del Cinquecento con una ricostruzione storica che promette di essere curata nei minimi dettagli. Un contributo decisivo arriva anche dalle Manifatture Digitali Cinema Prato, coinvolte nei casting e nella realizzazione dei costumi firmati dal celebre designer Carlo Poggioli, costumista di fama internazionale che ha lavorato con autori del calibro di Federico Fellini, Martin Scorsese, Paolo Sorrentino, Terrence Malick e Terry Gilliam.

I costumi realizzati alle Manifatture Digitali Cinema di Prato

Sotto la direzione artistica dello stesso Poggioli, presidente dell’Associazione Scenografi e Costumisti Italiani, sono stati creati abiti storici ispirati alla moda del XVI secolo – come  camicie da popolani, pantaloni, gilet, robone, gonne e bustini –  nei laboratori di sartoria della Bottega di Alta Specializzazione. A coordinare il lavoro tecnico, la modellista e docente Silvia Salvaggio, che ha guidato giovani professionisti selezionati attraverso bando in un percorso formativo puntuale.

Un intreccio tra Veronesi e la Toscana che si rinsalda, valorizzando non solo la potenza visiva dei luoghi ma anche le professionalità e le maestranze locali. Prima ancora di uscire nelle sale, il film rende ancora la Toscana protagonista nel grande schermo italiano.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Elisabetta Vagaggini

Piero Pelù presenta al Festival dei Popoli 66 il road movie "Rumore dentro"

Firmato da Francesco Fei, il documentario è il diario intimo del rocker che ha trasformato il grave incidente che gli ha provocato uno shock acustico, in un'opportunità per riscoprire sé stesso e il mondo. L'anteprima si tiene il 5 novembre sera al cinema La Compagnia di Firenze. Il film è sostenuto dal Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana.

Cultura / Costanza Baldini

L'annunciazione contemporanea di KAWS in dialogo con Beato Angelico a Palazzo Strozzi

"THE MESSAGE" l'installazione site-specific dell'artista contemporaneo KAWS dialoga con il tema dell'Annunciazione in un cortocircuito tra passato e futuro

Cultura / Costanza Baldini

Torna Libernauta il concorso per far riscoprire agli adolescenti il piacere della lettura

C'è tempo fino al 30 settembre 2026 per partecipare al concorso che premia le recensioni dei ragazzi mettendo in palio buoni acquisto, biglietti per eventi culturali e la pubblicazione della miglior recensione sulla rivista Liber

Cultura

Penelope prende la scena: la forza delle parole diventa teatro

Cultura

Prende il via Libernauta il concorso per avvicinare i giovani alla lettura

Cultura

Come un fulmine dal cielo: il maestro Hara in mostra a Lucca

Cultura

"France Odeon", a Firenze la XVII edizione del festival del cinema francese

Cultura

Al "Festival di Cinema e Donne", incontro con Rula Jebreal

Cultura

La potenza e la fragilità degli oceani negli scatti di David Doubilet in mostra a Villa Bardini

I più popolari su intoscana

Attualità / Chiara Bianchini

Italia campione d’Europa di beach soccer: il trionfo azzurro parla toscano

Viaggi / Redazione

Agrietour, il futuro dell’agriturismo tra intelligenza artificiale e innovazione rurale

Enogastronomia / Redazione

Tutto pronto per BuyFood Toscana, la vetrina internazionale del gusto made in Tuscany

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.