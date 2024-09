Vino al vino: wine lovers in piazza con i produttori di Panzano

Vino al Vino – Unione Viticoltori di Panzano in Chianti (2)

Vino al Vino è l’appuntamento che ogni anno a metà settembre vede in piazza i 23 produttori dell’Unione viticoltori di Panzano e wine lovers alla scoperta delle sfumature del Chianti Classico. Quest’anno la manifestazione si tiene dal 13 al 15 settembre.

Le 23 cantine dell’Unione come ormai è tradizione consolidata da trent’anni, organizzano una kermesse destinata a vignaioli e appassionati di vino alla scoperta del mondo del Gallo Nero. I viticoltori di Panzano, con i loro 595 ettari vitati e una produzione media per ettaro di 50 quintali di uva, coprono quasi tutta la Uga (unità geografica aggiuntiva) di Panzano in Chianti.

“Il terroir di Panzano – afferma il presidente Giovanni Battista d’Orsi – è unico grazie alla componente umana e culturale dei suoi vignaioli. Questo cosmopolita gruppo di produttori porta con sé le proprie originalità, che si fondono armoniosamente con le caratteristiche geomorfologiche e ambientali del territorio, dando vita a vini che esprimono sinceramente questa complessità”.

Panzano in Chianti è un vero pioniere, tra i distretti vitivinicoli, ad aver sposato l’agricoltura biologica certificata e controllata . “Cerchiamo di essere i più autentici possibili – continua d’Orsi –. In un’epoca in cui tutto può essere mistificato in modo virtuale, l’unica cosa non replicabile sono le sensazioni e il piacere di un buon bicchiere di vino, bevuto magari guardando una vigna al tramonto, a Panzano in Chianti”.

L’evento Vino al vino

Dal 13 al 15 settembre, i produttori delle 23 cantine dell’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti accoglieranno i visitatori in Piazza Bucciarelli. Acquistando un calice, gli ospiti potranno degustare oltre 80 vini di altissima qualità, entrando in contatto diretto con i proprietari delle cantine.

Orari:

Venerdì 12 – 19.30

Sabato 11 – 19.30

Domenica 11 – 19