Vota il personaggio dell’anno di Intoscana: i 16 candidati

Personaggio intoscana 2025

Anche quest’anno la redazione di Intoscana.it invita lettrici e lettori a scegliere il Personaggio toscano dell’anno 2025: donne e uomini che, in ambiti diversi, hanno lasciato il segno portando la Toscana sotto i riflettori nazionali e internazionali, dallo sport alla musica, dal mondo del vino a quello dello spettacolo.

I 16 in gara si sfideranno sul web: a decidere il vincitore o la vincitrice saranno i lettori di Intoscana.it attraverso una votazione online in due fasi.

La selezione della TOP 5 si svolgerà dal 16 dicembre al 22 dicembre (ore 12): si potrà scegliere il personaggio preferito tra i 16 proposti dalla redazione di intoscana.

I 5 più votati andranno alla fase finale: da martedì 23 dicembre a martedì 30 dicembre (ore 12) ci sarà una “corsa all’ultimo voto”, chi riceverà più preferenze diventerà il Personaggio toscano dell’anno di Intoscana.it.

Ecco i personaggi in gara.

1. Nonna Silvi

Nonna Silvi è uno dei fenomeni social dell’anno. L’84enne di Montespertoli, al secolo Silvana Bini, è stata incoronata ai TikTok Awards Italia come la nuova Creator dell’anno 2025. Con la sua ironia, la spontaneità e la capacità di raccontare la quotidianità con uno sguardo autentico, ha conquistato oltre 2 milioni di follower, dimostrando che il racconto del territorio può passare anche dai nuovi linguaggi digitali, senza età.

2. Francesco Gabbani

Il 2025 è stato un anno di grande visibilità per il cantautore di Carrara: tra il tour e il ruolo di giudice a X Factor, Francesco Gabbani ha confermato la sua centralità nella scena musicale italiana, portando sul piccolo schermo e sui palchi di tutta Italia il suo stile inconfondibile e la sua ironia colta.

3. Lucio Corsi

Il cantautore maremmano è stato uno dei personaggi più cercati su Google nel 2025, dopo il grande successo al Festival di Sanremo, dove è arrivato secondo e ha stregato il pubblico di tutta Italia, e la partecipazione all’Eurovision.

4. Ilaria Lorini

Ilaria Lorini, 30enne di Tavernelle Val di Pesa, nel 2025 ha conquistato il titolo di migliore sommelier d’Italia 2025. Per Ilaria Lorini, che è anche agronoma e produttrice di gin, il vino è una passione e uno come strumento di narrazione del territorio, in un percorso che la rende una delle voci più interessanti del mondo enogastronomico italiano.

5. Jasmine Paolini

Il 2025 è stato l’anno della consacrazione definitiva per Jasmine Paolini: la tennista toscana ha trascinato l’Italia alla vittoria della Billie Jean King Cup, conquistando anche altri importanti successi nel circuito. Un simbolo di determinazione e talento, che è diventata punto di riferimento per lo sport azzurro.

6. Ginevra Taddeucci

Quattro medaglie d’argento ai Mondiali di nuoto in acque libere e la vittoria della Coppa del Mondo: sono numeri che raccontano lo straordinario anno dell’atleta fiorentina Ginevra Matteucci, che si è confermata tra le migliori al mondo, rendendo il 2025 un anno memorabile per il nuoto italiano.

7. Lorenzo Zazzeri

Lorenzo Zazzeri agli Europei in vasca corta ha conquistato oro e record del mondo nella staffetta 4×50 stile libero mixed. Un risultato storico per l’atleta fiorentino che ha portato ancora una volta la Toscana sul tetto del nuoto internazionale.

8. Jovanotti

Il 2025 ha segnato il ritorno sulle scene di Jovanotti dopo un lungo percorso personale e artistico. Inoltre l’artista ha ricevuto il Pegaso d’Oro della Regione Toscana come apprezzamento per il suo impegno nell’arte e per i valori di pace e incontro tra culture promossi nell’ambito della sua carriera.

9. Leonardo Fabbri

Leonardo Fabbri ha conquistato nel 2025 una prestigiosa medaglia di bronzo nel getto del peso ai Mondiali di atletica: il campione fiorentino si è così confermato tra i migliori lanciatori al mondo, a due anni dall’argento di Budapest.

10. Filippo Volandri

Il livornese Filippo Volandri da capitano della nazionale italiana di tennis ha guidato la squadra alla vittoria della Coppa Davis, confermando il suo ruolo chiave nella crescita del movimento azzurro.

11. Francesca Inaudi

Per l’attrice senese Francesca Inaudi il 2025 è l’anno della consacrazione come protagonista femminile della fiction Rai “L’altro ispettore”, ambientata a Lucca e incentrata sulla sicurezza sul lavoro: un progetto di forte valore civile che unisce qualità narrativa, impegno sociale e identità territoriale.

12. Lorenzo Musetti

Il 2025 segna un traguardo importante per il tennista Lorenzo Musetti: l’ingresso nella top 10 del ranking ATP, fino al numero 9 del mondo. Il talento carrarino continua a crescere, diventando uno dei volti più rappresentativi del tennis internazionale.

13. Savino Del Bene

La Savino del Bene Volley di Scandicci ha chiuso il 2025 conquistando il Mondiale per club per la prima volta nella sua storia alla prima partecipazione alla competizione internazionale e portando a casa una vittoria storica per la pallavolo toscana.

14. Paolo Ruffini

Paolo Ruffini, attore e regista livornese amatissimo dal pubblico, ha ricevuto dal Corecom della Toscana il riconoscimento come ‘Comunicatore Toscano 2025’ per la sua capacità unica di coniugare talento artistico, sensibilità sociale e profondità umana in un linguaggio comunicativo autentico, inclusivo e immediatamente riconoscibile.

15. Danien (Daniele Nelli)

Daniele Nelli, conosciuto anche come Danien, è un produttore livornese, co-autore di Achille Lauro per “Incoscienti Giovani” e altri successi, ed è una delle figure chiave dietro alcune delle canzoni più ascoltate del 2025.

16. Tommaso Ottomano

Il compositore maremmano, classe 1990, è salito alla ribalta nel 2025 per aver accompagnato Lucio Corsi sul palco del Festival di Sanremo ed all’Eurovision Song Contest col brano “Volevo essere un duro”, di cui è co-autore.