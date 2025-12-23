Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Il personaggio dell’anno di intoscana 2025: vota i cinque finalisti in gara

Entra nella seconda fase il concorso “Il personaggio toscano dell’anno”, il gioco di fine anno per i lettori di intoscana.it, per votare c’è tempo fino alle ore 12 di martedì 30 dicembre

/ Redazione
Personaggio Intoscana 25 TOP25

Entra nella seconda fase il concorso “Il personaggio toscano dell’anno”, il gioco di fine anno per i lettori di intoscana.it.

Il 2025 ha visto emergere in Toscana diverse personalità che si sono distinte in vari campi, queste figure hanno rappresentato l’eccellenza toscana in diversi ambiti, (cultura, musica, enogastronomia, sport, sociale, cinema, ristorazione, innovazione, agricoltura, televisione) contribuendo a promuovere la cultura e i valori della regione sia a livello nazionale che internazionale.

Nella prima eliminatoria con 16 concorrenti sono arrivati oltre 2000 voti, quasi mille voti più dell’anno scorso.

Per votare c’è tempo fino alle ore 12 di martedì 30 dicembre, poi sarà annunciato il vincitore o la vincitrice.

Scopriamo i cinque finalisti

1-Jasmine Paolini

Il 2025 è stato l’anno della consacrazione definitiva per Jasmine Paolini: la tennista toscana ha trascinato l’Italia alla vittoria della Billie Jean King Cup, conquistando anche altri importanti successi nel circuito. Un simbolo di determinazione e talento, che è diventata punto di riferimento per lo sport azzurro.

2025 Wuhan Open – Day 7 – © Wang He/Getty Images

2-Paolo Ruffini

Paolo Ruffini, attore e regista livornese amatissimo dal pubblico, ha ricevuto dal Corecom della Toscana il riconoscimento come  ‘Comunicatore Toscano 2025’ per la sua capacità unica di coniugare talento artistico, sensibilità sociale e profondità umana in un linguaggio comunicativo autentico, inclusivo e immediatamente riconoscibile.

Paolo Ruffini

3-Lucio Corsi

Il cantautore maremmano è stato uno dei personaggi più cercati su Google nel 2025, dopo il grande successo al Festival di Sanremo, dove è arrivato secondo e ha stregato il pubblico di tutta Italia, e la partecipazione all’Eurovision.

Lucio Corsi

4-Jovanotti

Il 2025 ha segnato il ritorno sulle scene di Jovanotti dopo un lungo percorso personale e artistico. Inoltre l’artista ha ricevuto il Pegaso d’Oro della Regione Toscana come apprezzamento per il suo impegno nell’arte e per i valori di pace e incontro tra culture promossi nell’ambito della sua carriera.

Jovanotti

5-Francesco Gabbani

Il 2025 è stato un anno di grande visibilità per il cantautore di Carrara: tra il tour e il ruolo di giudice a X Factor, Francesco Gabbani ha confermato la sua centralità nella scena musicale italiana, portando sul piccolo schermo e sui palchi di tutta Italia il suo stile inconfondibile e la sua ironia colta.

Francesco Gabbani

 

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

La festa di Natale a sorpresa per i piccoli pazienti del Meyer: gli operatori sanitari diventano ballerini

Il personale si è riunito in un flash mob natalizio, ballando tutti insieme e regalando un pomeriggio di spensieratezza ai bambini e alle loro famiglie

Attualità / Redazione

Walter Zambaldi è il nuovo direttore generale del Teatro della Toscana

Zambaldi, direttore del teatro Stabile di Bolzano dal 2015, è anche vicepresidente della Fondazione Platea che raccoglie 24 teatri nazionali e di rilevante interesse culturale italiani

Attualità / Redazione

Il primo "Bobino d'oro" di Scandicci assegnato a Paolo Nocentini patron della Savino Del Bene Volley

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato 300.000 euro per il Palazzetto dello sport di Scandicci. La sindaca Sereni ha ricordato gli altri 140.000 euro dal bilancio comunale. Soldi che saranno impiegati per lavori al pavimento e al tetto

Attualità

Nuovo ponte di Signa, lavori al via nella prossima primavera

Attualità

Tanti giovani da tutta la Toscana al Meeting dei diritti umani per la pace

Attualità

Rapporto italiani nel mondo 2025: i toscani all’estero sono oltre 241mila

Attualità

Firenze accoglie la Fiamma Olimpica: Antognoni accende il braciere

Attualità

Carta della Partecipazione pubblica, nuovi strumenti per coinvolgere i cittadini

Attualità

25 novembre, parole e musica per dire basta alla violenza sulle donne

I più popolari su intoscana

Viaggi / Chiara Bianchini

Un viaggio nel tempo sui treni storici della Toscana

Storie / Redazione

La nuova vita di Egidio, va in pensione il cavallo più anziano della polizia municipale di Firenze

Musica / Costanza Baldini

Popoli, culture e suoni di un mare che unisce: a Firenze le “Rotte mediterranee” di Paolo Angeli e Redi Hasa

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.