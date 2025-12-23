Il personaggio dell’anno di intoscana 2025: vota i cinque finalisti in gara

Personaggio Intoscana 25 TOP25

Entra nella seconda fase il concorso “Il personaggio toscano dell’anno”, il gioco di fine anno per i lettori di intoscana.it.

Il 2025 ha visto emergere in Toscana diverse personalità che si sono distinte in vari campi, queste figure hanno rappresentato l’eccellenza toscana in diversi ambiti, (cultura, musica, enogastronomia, sport, sociale, cinema, ristorazione, innovazione, agricoltura, televisione) contribuendo a promuovere la cultura e i valori della regione sia a livello nazionale che internazionale.

Nella prima eliminatoria con 16 concorrenti sono arrivati oltre 2000 voti, quasi mille voti più dell’anno scorso.

Per votare c’è tempo fino alle ore 12 di martedì 30 dicembre, poi sarà annunciato il vincitore o la vincitrice.

Scopriamo i cinque finalisti

1-Jasmine Paolini

Il 2025 è stato l’anno della consacrazione definitiva per Jasmine Paolini: la tennista toscana ha trascinato l’Italia alla vittoria della Billie Jean King Cup, conquistando anche altri importanti successi nel circuito. Un simbolo di determinazione e talento, che è diventata punto di riferimento per lo sport azzurro.

2025 Wuhan Open – Day 7 – © Wang He/Getty Images

2-Paolo Ruffini

Paolo Ruffini, attore e regista livornese amatissimo dal pubblico, ha ricevuto dal Corecom della Toscana il riconoscimento come ‘Comunicatore Toscano 2025’ per la sua capacità unica di coniugare talento artistico, sensibilità sociale e profondità umana in un linguaggio comunicativo autentico, inclusivo e immediatamente riconoscibile.

Paolo Ruffini

3-Lucio Corsi

Il cantautore maremmano è stato uno dei personaggi più cercati su Google nel 2025, dopo il grande successo al Festival di Sanremo, dove è arrivato secondo e ha stregato il pubblico di tutta Italia, e la partecipazione all’Eurovision.

Lucio Corsi

4-Jovanotti

Il 2025 ha segnato il ritorno sulle scene di Jovanotti dopo un lungo percorso personale e artistico. Inoltre l’artista ha ricevuto il Pegaso d’Oro della Regione Toscana come apprezzamento per il suo impegno nell’arte e per i valori di pace e incontro tra culture promossi nell’ambito della sua carriera.

Jovanotti

5-Francesco Gabbani

Il 2025 è stato un anno di grande visibilità per il cantautore di Carrara: tra il tour e il ruolo di giudice a X Factor, Francesco Gabbani ha confermato la sua centralità nella scena musicale italiana, portando sul piccolo schermo e sui palchi di tutta Italia il suo stile inconfondibile e la sua ironia colta.

Francesco Gabbani