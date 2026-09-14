WoW 2026: il primo catamarano al mondo interamente accessibile fa tappa a Rosignano

Il catamarano Wow 2026 - © Marina Cala de' Medici

Fa tappa da oggi fino al 16 settembre a Marina Cala de’ Medici, a Rosignano Marittimo, “WoW 2026 – La Forza del Mare”, il progetto sociale promosso da Lo Spirito di Stella a bordo del primo catamarano al mondo interamente accessibile. Tre giornate di navigazione, incontri e confronto, aperte a persone con disabilità, istituzioni, cadetti e professionisti della progettazione.

Il progetto per rendere la vela accessibile

WoW 2026 prosegue il percorso avviato nel biennio 2023-2025, quando Lo Spirito di Stella ha completato un giro del mondo di quasi due anni con il sostegno del Ministero della Difesa. Conclusa la navigazione oceanica, il catamarano ha ripreso la rotta lungo le coste italiane per toccare dieci porti tra maggio e ottobre di quest’anno, portando nelle comunità locali l’esperienza vissuta in mare.

Lo Spirito di Stella nasce nel 2004 dal progetto di Andrea Stella, fondatore dell’omonima associazione, con l’obiettivo di rendere la vela accessibile a chi si muove in carrozzina. A bordo, una passerella larga 90 cm consente l’accesso senza montacarichi esterno, una rampa elettrica trasforma il pavimento del pozzetto per raggiungere la dinette, e due ascensori portano alle cabine di poppa, ciascuna dotata di bagno accessibile.

Negli anni il catamarano ha ospitato oltre 5mila persone tra disabili, accompagnatori e fisioterapisti ed è oggi la base del progetto Wheels On Waves, attivo dal 2017.

“La tappa di Rosignano rappresenta per noi un momento importante del percorso di WoW 2026, perché segna la ripartenza delle attività sociali dopo la sosta estiva e ci permette di tornare a incontrare persone, istituzioni, giovani cadetti e professionisti della progettazione attorno a un tema comune: rendere l’accessibilità un’esperienza concreta. Ogni volta che saliamo a bordo con persone diverse, capiamo quanto il mare possa diventare uno spazio di libertà, autonomia e relazione” ha sottolineato Andrea Stella.

Il programma a Marina Cala de’ Medici

Il programma della sosta a Rosignano si articola su tre giorni, ciascuno rivolto a un pubblico diverso. Lunedì 14 settembre si terrà un’uscita sociale per persone con disabilità, pensata per offrire un’esperienza diretta di navigazione accessibile a bordo del catamarano.

Martedì 15 settembre l’equipaggio incontra i cadetti dell’Accademia Navale di Livorno, in un confronto sui temi dell’accessibilità e del valore del mare come spazio di responsabilità e partecipazione.

Mercoledì 16 settembre la giornata è dedicata a Estel Group, partner del progetto, con un invito a bordo per architetti e professionisti della progettazione. Al centro dell’incontro l’Universal Design: l’idea che l’accessibilità non sia un elemento aggiuntivo, ma un criterio da integrare fin dalla progettazione di spazi e ambienti.