Trasporto pubblico, adesso l’abbonamento si può pagare in 3 o 4 rate

Bus di Autolinee Toscane - © intoscana.it

At-autolinee toscane ha siglato un accordo con Scalapay introducendo la formula “compra ora, paga dopo” che consente di rateizzare la spesa degli abbonamenti, anche annuali, senza costi aggiuntivi

Studenti, famiglie, lavoratori e pendolari potranno suddividere l’importo li abbonamenti in 3 o 4 rate rendendo più semplice e sostenibile la gestione della spesa per la mobilità, soprattutto con l’avvio dell’anno scolastico e le relative spese. Il servizio è disponibile attraverso i canali digitali di at – autolinee toscane.

Una formula inedita

Autolinee toscane “Conferma il proprio impegno nel rendere il trasporto pubblico una scelta accessibile, conveniente e sostenibile”, dice Franco Middei, amministratore delegato di at. “In un momento storico in cui il carovita e l’aumento dei costi delle bollette e del carburante gravano pesantemente sui bilanci familiari – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani – la Toscana si è attivata per sollecitare da parte dei suoi partner soluzioni inedite e forme di sostegno concrete”.

“Si tratta – ha aggiunto l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni – di una misura innovativa, mai sperimentata prima”. “Vogliamo che la mobilità sostenibile sia un diritto accessibile a tutti, alleggerendo la spesa mensile dei cittadini e offrendo un supporto reale a chi si trova in difficoltà economica”.

Ogni anno la rete di at – autolinee toscane registra oltre 185 milioni di viaggi e conta più di 750 mila abbonamenti sottoscritti.