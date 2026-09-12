Larissa Iapichino è la regina del salto in lungo: trionfo all’Ultimate Championship

Iapichino_premiazione_Budapest2026 - © World Athletics

Nuovo trionfo per Larissa Iapichino, l’atleta fiorentina si conferma ancora una volta imbattibile nel salto in lungo vincendo la prima edizione dell’Ultimate Championship, competizione che raccoglie i migliori atleti delle varie discipline.

I recenti Europei di Birmingham l’avevano già consacrata nell’olimpo dell’atletica, con un salto record da 7 metri. A Budapest, l’azzura ha deciso di imporsi con 6.90. Seconda, come a Birmingham, l’inglese Jazmin Sawyers in 6.78, e terza la statunitense Alyssa Jones in 6.77. Una vittoria bagnata dalle lacrime, versate al termine della gara per la notizia della morte della nonna poche ore prima.

Iapichino_Budapest2026.jpg-880×586 – © World Athletics

“La stagione della redenzione”

“Una bellissima emozione, significa tanto per me questo titolo non solo per l’importanza della competizione. È stata una stagione che mi ha dato tanto, tra virgolette la stagione della redenzione”, ha detto la campionessa a fine gara ai microfono di Sky. “Oggi era un giorno particolare e ci tenevo a dare tutto in questa gara in onore di chi non c’è più e ci ha lasciato stamattina o qualche mese fa”, ha continuato riferendosi alla nonna. “Sono emozionata e forse anche un po’ stanca perché è l’ultima gara della stagione”.

Fino ad ora, il 2026, è per lei un anno da incorniciare. “Dopo settembre scorso ho promesso a me stessa di non sentire più le sensazioni che ho avuto dopo essere uscita nelle qualificazioni a Tokyo, che non significa non perdere mai più ma uscire dalla pedana consapevole di aver dato tutto. Quest’anno ho preso il ritmo e sono molto felice, ma [mark]non si smette mai di migliorare: riposo, quindi, ma poi si ricomincia sempre più determinate”.