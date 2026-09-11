Torna il Palio con la Montata di Limite sull’Arno: tutto pronto per la 30esima edizione della gara remiera

Il Palio con la Montata di Limite sull’Arno presentato in Regione - © Salvatore Bruno

Si terrà lunedì 14 settembre alle ore 21.30 la 30esima edizione del “Palio con la Montata” di Limite sull’Arno, manifestazione iscritta nel registro delle rievocazioni storiche della Toscana. La gara remiera si svolge nell’ambito del “Settembre Limitese”, rassegna del Comune di Capraia e Limite che comprende tante iniziative culturali e sportive, ed è stata presentata oggi in Regione alla presenza tra gli altri del presidente Eugenio Giani e dell’assessora alla cultura Cristina Manetti.

“Questa manifestazione – ha spiegato il presidente Giani – va oltre la semplice rievocazione locale. Ricordiamoci che Limite rappresenta un centro di grande importanza per la nostra regione. In questo punto dell’Arno si sviluppò, due secoli fa, l’arte di costruire imbarcazioni, la radice di quella che oggi è diventata la nautica toscana famosa a livello globale. Le imprese di Limite si trasferirono poi in Versilia, a Pisa e Livorno, dove adesso troviamo i cantieri di yacht richiesti in tutto il mondo. Non è un caso che a Limite, nel 1861, sia nata anche la prima società sportiva dell’Italia Unita, la Cannottieri Limite, che nel tempo ha formato atleti olimpici e che ha contribuito a identificare in questo sport lo spirito nazionale. Oggi Limite ha delle grandi prospettive: con il sindaco Alessandro Giunti stiamo realizzando il nuovo ponte sull’Arno, collegamento veloce con la “Tosco Romagnola”. Non mancano investimenti importanti, come quelli di un famoso mecenate americano nel sito archeologico di Montereggi, eccezionale scoperta di una città etrusca. Quindi, dietro questa manifestazione, c’è tanta storia, cultura, identità di tutta la Toscana”.

“il palio della montata – ha ricordato l’assessora Manetti – è l’occasione per vedere una grande comunità in movimento, per raccontare a tutta la Toscana una rievocazione storica espressione della nostra cultura diffusa. Quest’anno la manifestazione compie trent’anni con molte novità, tra cui il concerto della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord, in programma la sera precedente al palio, domenica 13 alle 21 nella sede della Canottieri Limite”.

“Il Palio riesce ogni volta a rinnovare la storia cantieristica e remiera di Limite e sottolinea il rapporto plurisecolare con il fiume Arno – hanno sottolineato il sindaco Alessandro Giunti e l’assessore alla cultura e sport di Capraia e Limite – il trentesimo anniversario ci responsabilizza ulteriormente nel tutelare la tradizione e rinnovarla e promuoverla in più modalità, così da farla sempre più conoscere e renderla ogni anno maggiormente attrattiva”.

La gara sull’Arno a bordo dei gozzi

I rioni in cui è suddiviso il territorio di Limite sull’Arno, contraddistinti ognuno dai propri colori (giallo per Di Sopra, rosso per Di Sotto, verde per La Punta e celeste per Castellina) anche quest’anno si sfideranno in una competizione che si svolge sul fiume Arno con caratteristiche imbarcazioni locali, dette “gozzi” ed ispirate ai gozzi marinari ottocenteschi a banco fisso.

La sera di lunedì 14 settembre sui lungarni Trento e Trieste e dei Cantieri, gli equipaggi dei quattro Rioni daranno vita ad una gara emozionante nella quale, alla fatica della competizione di velocità tra i gozzi – che dovranno percorrere un tratto di fiume di quasi 400 metri – si aggiungerà la difficoltà di arrampicarsi su una corda sospesa sull’Arno. A bordo dei gozzi ci saranno otto rematori più il timoniere e il montatore. Quest’ultimo dovrà salire su un canapo a picco sul fiume e staccare la bandierina che si trova sulla sua cima. La vittoria del Palio sarà assegnata al primo montatore che staccherà la bandierina.

Le imbarcazioni svolgeranno un doppio giro di boa – il primo con avvio in direzione Empoli, l’altro in direzione Montelupo Fiorentino – prima di tornare ai canapi e far salire il montatore. Al termine della gara si svolgeranno le premiazioni, in piazza Fucini.

Le novità della 30esima edizione

Quest’edizione, per celebrare i 30 anni dalla ripresa della manifestazione nel 1996, vedrà anche alcune novità. Nel pomeriggio, alle 19, dopo l’avvio del consueto mercatino e street food sul lungarno Trento e Trieste, spazio all’annullo filatelico con un francobollo realizzato da Poste Italiane, grazie ad un bozzetto creato da Antonio Salvadori, insieme all’annullo, si procederà con l’estrazione delle batterie del Palio.