Violenza di genere: all’Università di Firenze un corso per la prevenzione

Studentesse e studenti al Campus Morgagni dell’Università di Firenze

Conoscere le diverse forme della violenza di genere e acquisire strumenti per prevenirla. Sono questi gli obiettivi della seconda edizione del corso dell’Università di Firenze dedicato alla violenza di genere, in programma dal 28 settembre al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il corso aperto a tutti

Proposto nell’ambito dei General Course di Unifi, il corso è aperto alla comunità universitaria e a chiunque sia interessato al tema. Un programma interdisciplinare in 6 appuntamenti che affronta le radici culturali della violenza, le sue diverse forme e conseguenze, fino agli strumenti di tutela, alla rete dei servizi e alla responsabilità collettiva.

Le lezioni saranno tenute dai docenti dell’Università di Firenze e da professioniste e professionisti impegnati in diversi ambiti disciplinari, con contributi che spaziano dagli aspetti culturali, psicologici, sanitari e giuridici alla violenza sessuale, lo stalking, la violenza economica e le nuove forme di violenza digitale.

“Il contrasto alla violenza di genere non può esaurirsi nella condanna o nella denuncia, pur fondamentali. Alla presa di posizione devono seguire azioni concrete: formazione, prevenzione e costruzione di una cultura del rispetto. È anche questa la responsabilità dell’Università nei confronti della propria comunità: fornire strumenti di conoscenza e consapevolezza necessari per riconoscere la violenza, prevenirla e sapere come agire di fronte alle situazioni di rischio” ha commentato la rettrice Alessandra Petrucci.

L’impegno dell’Ateneo per la parità di genere

L’iniziativa si inserisce all’interno dell’impegno dell’Università di Firenze per promuovere la parità di genere e contrastare discriminazioni e violenza, attraverso attività concrete di formazione, sensibilizzazione e tutela.

In questa direzione è attivo il “Punto di ascolto per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere”, che offre ascolto, orientamento e supporto qualificato alle donne della comunità accademica in situazioni di difficoltà o rischio legate alla violenza o alla discriminazione di genere. In Ateneo è inoltre in corso una mappatura della sicurezza percepita nei campus e nei percorsi casa-università, realizzata con il coinvolgimento di studenti e personale. I risultati serviranno a definire azioni da integrare nei programmi edilizi, nei piani della mobilità e negli interventi infrastrutturali.

“Per contrastare la violenza di genere, un’unica lente interpretativa non basta. La forza di questo corso è la sua architettura interdisciplinare, che offre una visione sistemica del fenomeno. Facendo dialogare diverse figure professionali, trasformiamo la teoria in una mappa operativa indispensabile per generare un impatto tangibile” sottolinea Maria Paola Monaco, Delegata all’Inclusione e alla diversità e coordinatrice del corso.