Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Violenza di genere: all’Università di Firenze un corso per la prevenzione

L’Ateneo propone sei appuntamenti a partire dal 28 settembre aperti a chiunque, non solo alla comunità accademica, per promuovere consapevolezza e conoscenza degli strumenti di tutela e supporto

/ Redazione
Studentesse e studenti al Campus Morgagni dell’Università di Firenze

Conoscere le diverse forme della violenza di genere e acquisire strumenti per prevenirla. Sono questi gli obiettivi della seconda edizione del corso dell’Università di Firenze dedicato alla violenza di genere, in programma dal 28 settembre al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il corso aperto a tutti

Proposto nell’ambito dei General Course di Unifi, il corso è aperto alla comunità universitaria e a chiunque sia interessato al tema. Un programma interdisciplinare in 6 appuntamenti che affronta le radici culturali della violenza, le sue diverse forme e conseguenze, fino agli strumenti di tutela, alla rete dei servizi e alla responsabilità collettiva.

Le lezioni saranno tenute dai docenti dell’Università di Firenze e da professioniste e professionisti impegnati in diversi ambiti disciplinari, con contributi che spaziano dagli aspetti culturali, psicologici, sanitari e giuridici alla violenza sessuale, lo stalking, la violenza economica e le nuove forme di violenza digitale.

“Il contrasto alla violenza di genere non può esaurirsi nella condanna o nella denuncia, pur fondamentali. Alla presa di posizione devono seguire azioni concrete: formazione, prevenzione e costruzione di una cultura del rispetto. È anche questa la responsabilità dell’Università nei confronti della propria comunità: fornire strumenti di conoscenza e consapevolezza necessari per riconoscere la violenza, prevenirla e sapere come agire di fronte alle situazioni di rischio” ha commentato la rettrice Alessandra Petrucci.

L’impegno dell’Ateneo per la parità di genere

L’iniziativa si inserisce all’interno dell’impegno dell’Università di Firenze per promuovere la parità di genere e contrastare discriminazioni e violenza, attraverso attività concrete di formazione, sensibilizzazione e tutela.

In questa direzione è attivo il “Punto di ascolto per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere”, che offre ascolto, orientamento e supporto qualificato alle donne della comunità accademica in situazioni di difficoltà o rischio legate alla violenza o alla discriminazione di genere. In Ateneo è inoltre in corso una mappatura della sicurezza percepita nei campus e nei percorsi casa-università, realizzata con il coinvolgimento di studenti e personale. I risultati serviranno a definire azioni da integrare nei programmi edilizi, nei piani della mobilità e negli interventi infrastrutturali.

“Per contrastare la violenza di genere, un’unica lente interpretativa non basta. La forza di questo corso è la sua architettura interdisciplinare, che offre una visione sistemica del fenomeno. Facendo dialogare diverse figure professionali, trasformiamo la teoria in una mappa operativa indispensabile per generare un impatto tangibile” sottolinea Maria Paola Monaco, Delegata all’Inclusione e alla diversità e coordinatrice del corso.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Chiara Bianchini

F1, al Mugello va in scena il primo Gran Premio Storico d’Italia: 250 vetture e 18 gare in tre giorni

Dal 2 al 4 ottobre l'autodromo di Scarperia celebra la storia del motorsport e la decade regina della Ferrari (1996-2006). Biglietti gratuiti fino a 15 anni, paddock aperto e parate con i piloti leggendari

Attualità / Redazione

Maltempo: oltre 63mila fulmini caduti in Toscana. Allagamenti a Grosseto e Livorno

Sono oltre 200 gli interventi in corso da parte del sistema regionale di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. L'allerta meteo arancione è valida fino alle 18 di oggi. Giani e Dika: "Sistema operativo, massima prudenza"

Attualità / Redazione

Ambiente e inclusione: a Gorgona i detenuti imparano a diventare apicoltori

Il progetto mette l'apicoltura al servizio del recuoero e della formazione delle persone detenute, con un'attenzione speciale alla salvaguardia della biodiversità

Attualità

Cortona, inaugurato il nuovo tratto della variante alla strada regionale 71

Attualità

Treni, un progressivo ritorno alla normalità per la Borgo-Pontassieve e le Faentina

Attualità

Stazione di Orbetello, sopralluogo per il rilancio della linea tirrenica

Attualità

Camaiore Estate, il sindaco Pierucci: "Il 6 agosto premio speciale per Carlo Conti"

Attualità

7,5 milioni dalla Regione Toscana per la tutela della costa di Marina di Pisa

Attualità

Variante di Staggia Senese, inaugurato il secondo lotto

I più popolari su intoscana

Musica / Redazione

Nume Academy & Festival porta a Cortona i nuovi talenti degli archi da tutto il mondo

Storie / Redazione

Terricciola conquista gli stranieri: il borgo del vino tra le 20 mete italiane più cercate per comprare casa

Viaggi / Giulia Rafanelli

Proposte di viaggio: le 5 strade più belle della Toscana da fare in Vespa o in bici

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.