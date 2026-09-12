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Firenze, festa per la riapertura di ponte al Pino dopo 4 mesi di lavori

Inaugurazione con il presidente Giani, la sindaca Funaro e l’assessore regionale Boni. In serata le auto hanno iniziato a circolare: adottate modifiche alla viabilità

/ Redazione
ponte al pino

Taglio del nastro alle 18 in via Pacinotti e brindisi con più di centinaio di persone per la riapertura al traffico, anticipata di tre giorni, di ponte al Pino,  chiuso dallo scorso maggio per l’intervento realizzato da Rfi di sostituzione del cavalcaferrovia.

All’inaugurazione di venerdì 11 settembre c’erano la sindaca Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale ai Trasporti Filippo Boni, l’assessore alla Viabilità e Mobilità Andrea Giorgio e l’ingegner Gabriele Ticci di Rete Ferroviaria Italiana.

La sindaca si è detta soddisfatta  e ha rngraziato “tutto il personale della mobilità, quelli che hanno contribuito a lavorare sostanzialmente per riaprire addirittura in anticipo”, prima dell’inizio delle scuole. Per il presidente Giani si è trattato di “un bel gioco di squadra”. “È un’opera pubblica fondamentale, in un nodo che vede entrare sottoterra l’alta velocità”. “Erano lavori che avrebbero richiesto un anno di tempo e invece sono stati fatti con tecnologia d’avanguardia arrivata direttamente dagli Stati Uniti”, accelerando le operazioni.

Il nuovo ponte

Il nuovo ponte è stato realizzato in acciaio-calcestruzzo, lungo 32 metri e largo 16. Ha due corsie in direzione di via Masaccio e una verso via del Pratellino, a queste si aggiunge un percorso pedo-ciclabile.

Dopo la festa, in serata, le auto hanno iniziato a circolare. Al momento resteranno aperte solo due corsie, la terza, già pronta, verrà utilizzata come area di cantiere per completare i lavori relativi ai marciapiedi e alla pista ciclabile.

I pedoni in questo periodo iniziale possono continuare ad utilizzare la passerella pedonale che rimarrà in funzione fino al completamento di queste opere, per poi essere rimossa. L’apertura completa avverrà a novembre, quando verrà rimossa la passerella pedonale, con interruzione per una notte della circolazione ferroviaria.

La viabilità

La viabilità della zona è stata ripristinata con alcune modifiche, collegate al nuovo assetto legato all’inversione di via Mannelli. Sul lato di via degli Artisti, i veicoli provenienti dal ponte possono adesso proseguire fino a via Masaccio. Le novità riguardano chi arriva da via Masaccio: al semaforo all’altezza di via degli Artisti si può adesso svoltare a destra con revoca della corsia preferenziale e proseguire sul Ponte al Pino, oppure imboccare via Mannelli in direzione piazza Alberti. I veicoli in arrivo da via Luca Giordano possono continuare a svoltare a destra verso via Masaccio, proseguire a diritto verso via Manelli e, novità, anche svoltare a sinistra su Ponte al Pino. Modifiche rispetto al precedente assetto anche sul lato via del Pratellino.

È confermato l’assetto di via Pacinotti, ma la corsia centrale adesso è utilizzabile da tutti i veicoli (non solo dai bus). Da Pacinotti è possibile sia proseguire a diritto sul ponte al Pino, sia a differenza del passato svoltare in via del Pratellino. I veicoli provenienti dal Ponte invece svoltano tutti a destra in via del Pratellino, dato l’assetto a senso unico di via Pacinotti.

Il trasporto pubblico

I percorsi dei bus precedenti alla chiusura di Ponte al Pino saranno ripristinati dal 15 settembre, all’avvio dell’anno scolastico.

Le linee 10, 11 e 20 torneranno esattamente sugli stessi itinerari mentre per la linea 17 verrà mantenuto il transito in via Cavour da piazza della Libertà a piazza San Marco e deviato il percorso sulle corsie riservate sull’asse Giacomini – Ficino per agevolare il percorso.

L’approfondimento di Muoversi in Toscana

 

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