18mila ragazze e ragazzi al Next Generation Fest. Giani lancia l’edizione 2025: “Sarà a giugno”

NGF 2024 - © Paolo Lo Debole

Una terza edizione da record per il Next Generation Fest, l’evento dedicato alla Generazione Z più grande d’Italia organizzato dalla Regione Toscana e Giovanisì: sabato 12 ottobre, al Teatro del maggio di Firenze nelle tre sessioni in cui era divisa la giornata, hanno partecipato 18mila ragazze e ragazzi. “Davvero non pensavamo in una risposta così grande e ci scusiamo con cui ho dovuto attendere magari qualche ora per entrare”, ha detto dal palco il presidente Eugenio Giani commentando la lunga fila che si è creata fino ai viali.

Una giornata che ha visto alternarsi sul palco voci ed emozioni, testimonianze e riflessioni. Tanti personaggi amati dai più giovani, punti di riferimento e fonte di ispirazione per molti. Il Next Generation Fest, ha sottolineato Giani a fine serata “ci insegna che ciascuno può diventare protagonista, coltivando il proprio talento: non importa quale. La generazione Z è un orgoglio per tutti noi: lo è in Toscana, dove continueremo a lavorare per coinvolgere i giovani nel presente e per la loro autonomia”. E poi l’annuncio per il prossimo anno: “Anche nel 2025 organizzeremo il Next Generation Fest, magari con una data diversa: non a novembre ma magari a giugno, al termine dell’anno scolastico”.

ngf2024 – © Paolo Lo Debole

Tenpo di bilanci anche per Bernard Dika, portavoce del presidente Giani con delega alle politiche giovanili e ideatore dell’evento. “È stata l’edizione più partecipata di sempre, la quantità di ragaze e ragazzi che sono arrivati oggi ci ha sorpreso superando ogni aspettativa”. “E’ il segno che i giovani non vogliono restare a casa, hanno voglia di impegnarsi, confrontarsi sui grandi temi, sentirsi parte del mondo che stanno costruendo”.