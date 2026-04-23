25 aprile in Toscana: le iniziative per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione

25 aprile - © ChatGPT Image

La Toscana si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo: sabato 25 aprile in programma commemorazioni ufficiali, marce della pace e tanti eventi.

La commemorazione e tutti gli eventi a Firenze

A Firenze, città medaglia d’oro della Resistenza, le cerimonie ufficiali prenderanno il via alle 10 con la deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti di tutte le guerre in piazza Unità Italiana, alla presenza della sindaca Sara Funaro, della prefetta Francesca Ferrandino, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, di rappresentanti delle associazioni combattentistiche e delle Forze armate. Da lì partirà il corteo che raggiungerà Palazzo Vecchio. Alle 11 è prevista la cerimonia sull’arengario di Palazzo Vecchio. Interverranno la sindaca Sara Funaro, la Presidente emerita della Corte Costituzionale e Socia Corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei professoressa Silvana Sciarra, la presidente Anpi provinciale di Firenze e componente del Comitato nazionale Vania Bagni. Alle ore 17.30 sull’arengario di Palazzo Vecchio ci sarà il concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini.

Numerose le iniziative in città, fin dalla mattina. La Rete Democratica Fiorentina organizza “Diamo un futuro alla memoria” alle 8 al cimitero di Trespiano, in ricordo di Gilda La Rocca la partigiana di Radio Co.Ra. (Commissione Radio), la stazione radio clandestina che, durante l’occupazione nazista di Firenze nel 1944, permetteva ai partigiani e al Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) di comunicare con gli Alleati; sarà presente l’assessora alla Cultura della Memoria Benedetta Albanese.

Alle 9.45 sarà scoperta la nuova lapide in memoria della “Resistenza senza armi” degli Internati Militari italiani, con deposizione corone alle lapidi della scuola “Vittorino da Feltre” a Ponte a Ema. Sarà data lettura della nuova lapide a cura della consigliera ANED di Firenze, Tamara Tagliaferri con commemorazione nel piazzale della Scuola “Vittorino da Feltre”. Alla cerimonia interverranno la presidente del Q3 Serena Perini, il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, il consigliere nazionale ANEI – Marco Grassi e per ANPI Ponte a Ema Maria Pagnini. Durante la commemorazione avrà luogo un breve spettacolo organizzato dai ragazzi della classe quinta della scuola “Vittorino da Feltre”. Tra le tante iniziative in città, alle 8 commemorazione a Trespiano e alle 9.45 inaugurazione lapide a Internati Militari italiani.

Elly Schlein a Sant’Anna di Stazzema

Sant’Anna di Stazzema, Parco nazionale della Pace e luogo simbolo della memoria della strage nazifascista e della Liberazione, anche quest’anno celebra il 25 aprile con una giornata di eventi.

La cerimonia istituzionale inizia alle 10 al Monumento Ossario, con gli interventi istituzionali e commemorativi che vedranno i saluti del sindaco di Stazzema e presidente del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema Maurizio Verona, il saluto del presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema Umberto Mancini, l’intervento del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’orazione ufficiale conclusiva affidata a Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico.

Nel pomeriggio sempre a Sant’Anna di Stazzema nell’ambito del festival del libro per ragazzi “Scintille di memoria” alle ore 15, presso la Fabbrica dei Diritti, Simone Dini Gandini conduce un laboratorio aperto alla cittadinanza a partire dal libro “La bicicletta di Bartali” (Notes), mentre alle ore 16 Gabriele Libero Balderi propone il laboratorio “Il mercante in fiore” e alle 17 in Piazza della Chiesa lo scrittore Luigi Garlando presenta il libro “Sandro libera tutti. Storia di Pertini, il partigiano che diventò presidente” (Rizzoli), dedicato alla figura di Sandro Pertini, partigiano e presidente della Repubblica, simbolo dei valori democratici nati dalla Resistenza.

La bandiera della pace sulla Calvana

Per il 25 aprile la grande bandiera della pace, lunga un chilometro e larga 13 metri, dopo 23 anni torna sui Monti della Calvana, tra Prato e Firenze, per dire no alle guerre. L’iniziativa, promossa dal Comune di Calenzano con l’adesione della Città metropolitana di Firenze e dei Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Barberino di Mugello, Cantagallo, Vaglia, Vaiano e Vernio e il patrocinio della Regione Toscana si svolgerà a Valibona, tra i luoghi simbolo della Resistenza, dove avvenne la celebre battaglia tra la brigata partigiana Lupi Neri al comando di Lanciotto Ballerini e i nazifascisti.

Il programma prevede la commemorazione e le orazioni istituzionali al cippo ai caduti alle ore 12, mentre nel pomeriggio, alle 14, partirà la camminata verso Cantagrilli con il dispiegamento della grande bandiera della pace. Durante l’intera giornata resterà aperto anche il Memoriale di Valibona.

Le iniziative a Siena, Pisa e Livorno

A Siena le celebrazioni per il 25 aprile si articolano in un ricco programma istituzionale che unisce memoria e partecipazione civica. La giornata si apre alle ore 11 in piazza Salimbeni con il concerto della Banda Città del Palio, diretta dal maestro Giuseppe Baldesi. Nel pomeriggio, a partire dalle 15:45 ai Giardini La Lizza, è prevista la deposizione di una corona in onore dei Caduti, seguita dalla partenza del corteo cittadino che attraverserà il centro storico con soste simboliche al Rettorato dell’Università di Siena e alla Sinagoga. Il momento conclusivo si terrà alle 16:30 in Piazza del Campo, con gli interventi delle autorità locali, tra cui il sindaco Nicoletta Fabio, la presidente della Provincia Agnese Carletti e il prefetto Valerio Massimo Romeo, insieme a rappresentanti della società civile; chiuderà la cerimonia Silvia Folchi, presidente di ANPI Siena. La giornata proseguirà alle 18 al Teatro dei Rinnovati con lo spettacolo “Senza Rossetto”, dedicato al voto alle donne, con Daniela Morozzi e regia di Matteo Marsan, a ingresso libero.

Pisa dedica l’81esimo anniversario della Liberazione al ricordo di Fausta Giani Cecchini, la prima donna a diventare sindaco di Pisa e presidente di Provincia.

Il programma della giornata, organizzata dal Comune di Pisa insieme a Provincia di Pisa, Prefettura e sezione Anpi di Pisa, prevede alle ore 9.30 in piazza Caduti di Cefalonia e Corfù la deposizione della corona di alloro presso il monumento della Divisione Acqui. Alle ore 10 nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria la Santa Messa, la preghiera alla cappella dei Caduti e la deposizione di una corona d’alloro presso la cappella dei Caduti. Alle ore 11.15 in piazza XX Settembre, Logge di Palazzo Gambacorti, la deposizione di corone di alloro presso la Lapide dei Caduti, a seguire alle ore 11.30 in piazza XX Settembre la cerimonia istituzionale a cui interverranno Maria Luisa D’Alessandro, prefetto di Pisa; Michele Conti, sindaco di Pisa; Massimiliano Angori, presidente della Provincia; Bruno Possenti, presidente Anpi. Il programma prosegue poi alle ore 18.30 presso le Logge di Banchi con il concerto a cura della Società Filarmonica Pisana.

A Livorno le celebrazioni per il 25 aprile iniziano alle 10 in piazza della Vittoria con la deposizione di corone di alloro al Monumento ai Caduti in Guerra. Saranno schierati i gonfaloni del Comune e della Provincia e i labari delle associazioni combattentistiche, d’arma e partigiane. Successivamente le autorità e le rappresentanze, passando da via Magenta, si ritroveranno in via Ernesto Rossi, dove alle 10.20 saranno deposte corone al Bassorilievo al Partigiano. Alle 10.30 il corteo, con in testa la Banda Città di Livorno, si dirigerà verso il Comune dove alle 11, in piazza del Municipio è previsto un saluto da parte del sindaco Luca Salvetti e del prefetto Giancarlo Dionisi. Seguirà una prolusione tenuta dall’onorevole Pierluigi Bersani. Saranno presenti anche delegazioni di Aned, Anppia, Anei, Anpi e Istoreco.