A Capodanno 1,3 milioni di italiani in viaggio: la Toscana seconda meta più scelta

Capodanno a Siena

Brindisi di Capodanno in viaggio. Saranno circa 1,3 milioni gli italiani in vacanza per fine anno: circa 450mila in Italia, mentre quasi 850mila in una destinazione estera. A stimarlo è il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti.

La Toscana attrattiva tra città d’arte ed eventi

Il Capodanno infatti si conferma il momento clou per i viaggi: il 65% degli italiani che ha scelto di viaggiare durante queste feste partirà tra la fine e l’inizio dell’anno. Complessivamente, però, le richieste di prenotazione sono in calo di circa il 4% rispetto allo scorso anno.

Per chi ha scelto di rimanere nel Belpaese, tra le regioni di maggior interesse il Trentino-Alto Adige è la meta preferita, seguito dalla Toscana e poi dalla Campania.

“La Toscana si conferma fortemente attrattiva anche in questi ultimi giorni del 2024, complice un’offerta completa e molto competitiva su tutto il territorio – commenta Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana – enogastronomia, cultura, città d’arte ed eventi, si combinano in questi giorni con i tanti appuntamenti che saranno realizzati nelle principali città toscane per salutare la fine dell’anno, contribuendo a rendere questa regione uno dei luoghi ideali per la propria esperienza di viaggio”

“Stanno cambiando le tipologie di viaggio e le destinazioni di breve raggio tornano ad avere un appeal importante e la Toscana può attrarre flussi importanti di viaggiatori, ma l’aumento delle tariffe – conclude Nico Gronchi – ha ridotto la capacità di spesa del turismo interno che si riduce in termini di prenotazioni, consolidando un trend negativo iniziato con l’estate 2024″.