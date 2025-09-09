A Careggi c’è la fabbrica dell’aria: la bio-macchina che depura gli ambienti grazie alle piante

careggi fabbrica dell’aria

L’ospedale fiorentino di Careggi ha ora un nuovo sistema di filtraggio dell’aria, rivoluzionario e sostenibile: la fabbrica dell’aria. È una serra modulare che contiene al suo interno varie tipologie di piante ed è in grado di aspirare e filtrare l’aria, restituendola depurata e riossigenata attraverso le foglie e le radici. La bio-macchina è ideata dal neurobiologo vegetale e professore dell’Università di Firenze Stefano Mancuso e realizzata da Pnat, società fondata come spin-off dell’Università di Firenze.

L’iniziativa è promossa da Fondazione Careggi, dall’Azienda ospedaliero universitaria Careggi e Università degli Studi di Firenze, con il sostegno di Unicoop Firenze che ha donato uno dei due dispositivi installati nel reparto maternità. Il sistema verrà installato anche negli ospedali di Arezzo (San Donato), Lucca (San Luca), Pistoia (San Jacopo), Pisa (Cisanello), Prato (Santo Stefano) e Siena (Santa Maria delle Scotte).

fabbrica dell’aria a careggi