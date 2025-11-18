A Firenze L’Eredità delle Donne: un weekend con oltre 550 eventi per celebrare le intelligenze femminili

L’Eredità delle Donne

Dal 21 al 23 novembre Firenze ospita l’ottava edizione de L’Eredità delle Donne, il festival dedicato all’empowerment e alle competenze femminili, diretto da Serena Dandini, quest’anno intitolato IF – Intelligenze Femminili.

Tra teatro, libri, musica e incontri, la manifestazione esplora il ruolo delle donne nella scienza, nell’arte, nella politica e nella società, con uno sguardo particolare all’impatto dell’intelligenza artificiale.

Oltre 80 ospiti parteciperanno a 30 incontri nella città, affiancati da più di 550 iniziative in tutta Italia per il cartellone OFF.

Tra i protagonisti: Gaia Marcus, Chiara Rubagotti, Mpho Tutu van Furth, Valeria Parrella, Lisa Ginzburg, Nicoletta Verna, Matilda De Angelis, Ilenia Pastorelli, Paola Turci, Gino Castaldo, Francesca Mannocchi, Luciana Castellina e Anna Maria Lo Russo.

Tre le sedi principali: Teatro Niccolini (main stage), Auditorium Fondazione CR Firenze e la libreria Giunti Odeon, trasformata in “caffè letterario” per le presentazioni dei libri.

I temi spaziano dall’intelligenza artificiale, con workshop su etica, potere e linguaggio digitale, alla scienza e alla spiritualità, fino a salute, violenza di genere e femminismi, passando per la letteratura, il lavoro e la politica.

Tra i momenti clou: What IF? Intelligenze femminili con Elena Cattaneo e Francesca Vidotto, Onde di scienza con Massimo Temporelli, La città che cura a cura di SYNLAB e R’Esistenze, dialogo con attiviste da Iran, Afghanistan e Italia.

La musica sarà protagonista con La rivoluzione delle donne, spettacolo di Paola Turci e Gino Castaldo che celebra le icone femminili della storia musicale italiana.

Sul fronte letterario, saranno presentati i nuovi libri di Nicoletta Verna, Ilaria Bernardini, Viola Ardone, Espérance Hakuzwimana, Lorenza Gentile, Maria Grazia Calandrone, Rosa Matteucci e Antonella Lattanzi.

L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica con Fondazione CR Firenze e Gucci, co-promosso dal Comune di Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana e il supporto di SYNLAB e Nespresso.

Eredità delle Donne

Il calendario degli eventi principali

Venerdì 21 novembre

GIOCONDE LIVE@EREDITÀ – Teatro Niccolini, serata condotta da Serena Dandini

Podcast teatrale su donne artiste e custodi del patrimonio, con Michela Giraud, Maria Onori, Massimo Osanna e Jacopo Veneziani.

Sabato 22 novembre

11:00 – L’Intelligenza geniale – Teatro Niccolini

Talk su intelligenza artificiale, etica e potere con Chiara Rubagotti, Gaia Marcus e Sindaca Sara Funaro.

12:00 – Ricominciare dal lavoro: dignità, autonomia, futuro – Teatro Niccolini

Donata Columbro, Céline Bonnaire e Azzurra Rinaldi su lavoro, violenza e indipendenza economica.

15:00 – Il grande caldo (Vamp: storie di menopausa) – Teatro Niccolini

Valeria Parrella e Lisa Ginzburg sul corpo femminile e la menopausa, con Cristina Tomasi.

15:00 – Nicoletta Verna: L’inverno delle stelle – Caffè letterario Odeon

Anteprima italiana del nuovo libro storico.

15:30 – Algoritmi muscolari – Auditorium Fondazione CR Firenze

Nuove guerre digitali e manipolazione dell’informazione con Francesca Giovannini, Anna Maria Lorusso e Francesca Caferri.

16:00 – Herstory: storie di libri per bambine e bambini – Caffè letterario Odeon

Grazia Gotti e Barbara Salotti sul ruolo delle donne nell’editoria per ragazzi.

16:15 – Il sacro che ci appartiene – Auditorium Fondazione CR Firenze

Spiritualità e ruolo delle donne nelle religioni con Lucetta Scaraffia, Simona Segoloni Ruta, Shahrzad Houshmand e Mpho Tutu van Furth.

17:15 – Crescere, la guerra – Auditorium Fondazione CR Firenze

Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo, esperienze di reporter in zone di conflitto; proiezione Lirica Ucraina alle 11:00 al Caffè letterario Odeon.

17:15 – Matilda De Angelis: Le storie che ho abitato – Teatro Niccolini

Intervista sull’esperienza personale e cinematografica dell’attrice.

18:15 – Onde di scienza – Auditorium Fondazione CR Firenze

Massimo Temporelli, Alice Azario, Enrica Porcari e Francesca Vidotto su scienza e innovazione femminile.

18:30 – La rivoluzione delle donne – Teatro Niccolini

Paola Turci e Gino Castaldo celebrano la musica italiana al femminile.

Serata – WHAT IF? Intelligenze Femminili – Teatro Niccolini

Conversazioni con Serena Dandini, Elena Cattaneo, Francesca Vidotto, Chiara Valerio; omaggio a Margaret Atwood con Bill de Blasio in collegamento video.

Domenica 23 novembre

15:00 – Viola Ardone: Tanta ancora vita – Caffè letterario Odeon

Presentazione del nuovo romanzo sulla guerra russo-ucraina.

15:30 – Vogliamoci bene – Auditorium Fondazione CR Firenze

Filosofia e salute femminile con Gloria Origgi, Laura Formenti e Roberta Villa.

16:00 – La voce del padrone – Auditorium Fondazione CR Firenze

Dialogo maschile decostruito sul femminismo con Ella Marciello e Francesco Pacifico.

16:30 – Maria Grazia Calandrone: Dimmi che sei stata felice – Caffè letterario Odeon

Racconto di memoria, passione e destino.

17:00 – Ilenia Pastorelli: vita e cinema – Auditorium Fondazione CR Firenze

Intervista sulla carriera e i successi dell’attrice.

17:30 – Diritti italiani – Auditorium Fondazione CR Firenze

Maria Novella De Luca, Simonetta Fiori e Luciana Castellina su impegno politico, diritti e memoria.

18:00 – Antonella Lattanzi: Chiara – Caffè letterario Odeon

Presentazione del nuovo romanzo sull’esperienza e resilienza femminile.

Serena Dandini