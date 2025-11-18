A Firenze L’Eredità delle Donne: un weekend con oltre 550 eventi per celebrare le intelligenze femminili

Dal 21 al 23 novembre Firenze ospita l’ottava edizione de L’Eredità delle Donne, il festival dedicato all’empowerment e alle competenze femminili, diretto da Serena Dandini, quest’anno intitolato IF – Intelligenze Femminili.
Tra teatro, libri, musica e incontri, la manifestazione esplora il ruolo delle donne nella scienza, nell’arte, nella politica e nella società, con uno sguardo particolare all’impatto dell’intelligenza artificiale.
Oltre 80 ospiti parteciperanno a 30 incontri nella città, affiancati da più di 550 iniziative in tutta Italia per il cartellone OFF.
Tra i protagonisti: Gaia Marcus, Chiara Rubagotti, Mpho Tutu van Furth, Valeria Parrella, Lisa Ginzburg, Nicoletta Verna, Matilda De Angelis, Ilenia Pastorelli, Paola Turci, Gino Castaldo, Francesca Mannocchi, Luciana Castellina e Anna Maria Lo Russo.
Tre le sedi principali: Teatro Niccolini (main stage), Auditorium Fondazione CR Firenze e la libreria Giunti Odeon, trasformata in “caffè letterario” per le presentazioni dei libri.
I temi spaziano dall’intelligenza artificiale, con workshop su etica, potere e linguaggio digitale, alla scienza e alla spiritualità, fino a salute, violenza di genere e femminismi, passando per la letteratura, il lavoro e la politica.
Tra i momenti clou: What IF? Intelligenze femminili con Elena Cattaneo e Francesca Vidotto, Onde di scienza con Massimo Temporelli, La città che cura a cura di SYNLAB e R’Esistenze, dialogo con attiviste da Iran, Afghanistan e Italia.
La musica sarà protagonista con La rivoluzione delle donne, spettacolo di Paola Turci e Gino Castaldo che celebra le icone femminili della storia musicale italiana.
Sul fronte letterario, saranno presentati i nuovi libri di Nicoletta Verna, Ilaria Bernardini, Viola Ardone, Espérance Hakuzwimana, Lorenza Gentile, Maria Grazia Calandrone, Rosa Matteucci e Antonella Lattanzi.
L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica con Fondazione CR Firenze e Gucci, co-promosso dal Comune di Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana e il supporto di SYNLAB e Nespresso.
Il calendario degli eventi principali
Venerdì 21 novembre
GIOCONDE LIVE@EREDITÀ – Teatro Niccolini, serata condotta da Serena Dandini
Podcast teatrale su donne artiste e custodi del patrimonio, con Michela Giraud, Maria Onori, Massimo Osanna e Jacopo Veneziani.
Sabato 22 novembre
11:00 – L’Intelligenza geniale – Teatro Niccolini
Talk su intelligenza artificiale, etica e potere con Chiara Rubagotti, Gaia Marcus e Sindaca Sara Funaro.
12:00 – Ricominciare dal lavoro: dignità, autonomia, futuro – Teatro Niccolini
Donata Columbro, Céline Bonnaire e Azzurra Rinaldi su lavoro, violenza e indipendenza economica.
15:00 – Il grande caldo (Vamp: storie di menopausa) – Teatro Niccolini
Valeria Parrella e Lisa Ginzburg sul corpo femminile e la menopausa, con Cristina Tomasi.
15:00 – Nicoletta Verna: L’inverno delle stelle – Caffè letterario Odeon
Anteprima italiana del nuovo libro storico.
15:30 – Algoritmi muscolari – Auditorium Fondazione CR Firenze
Nuove guerre digitali e manipolazione dell’informazione con Francesca Giovannini, Anna Maria Lorusso e Francesca Caferri.
16:00 – Herstory: storie di libri per bambine e bambini – Caffè letterario Odeon
Grazia Gotti e Barbara Salotti sul ruolo delle donne nell’editoria per ragazzi.
16:15 – Il sacro che ci appartiene – Auditorium Fondazione CR Firenze
Spiritualità e ruolo delle donne nelle religioni con Lucetta Scaraffia, Simona Segoloni Ruta, Shahrzad Houshmand e Mpho Tutu van Furth.
17:15 – Crescere, la guerra – Auditorium Fondazione CR Firenze
Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo, esperienze di reporter in zone di conflitto; proiezione Lirica Ucraina alle 11:00 al Caffè letterario Odeon.
17:15 – Matilda De Angelis: Le storie che ho abitato – Teatro Niccolini
Intervista sull’esperienza personale e cinematografica dell’attrice.
18:15 – Onde di scienza – Auditorium Fondazione CR Firenze
Massimo Temporelli, Alice Azario, Enrica Porcari e Francesca Vidotto su scienza e innovazione femminile.
18:30 – La rivoluzione delle donne – Teatro Niccolini
Paola Turci e Gino Castaldo celebrano la musica italiana al femminile.
Serata – WHAT IF? Intelligenze Femminili – Teatro Niccolini
Conversazioni con Serena Dandini, Elena Cattaneo, Francesca Vidotto, Chiara Valerio; omaggio a Margaret Atwood con Bill de Blasio in collegamento video.
Domenica 23 novembre
15:00 – Viola Ardone: Tanta ancora vita – Caffè letterario Odeon
Presentazione del nuovo romanzo sulla guerra russo-ucraina.
15:30 – Vogliamoci bene – Auditorium Fondazione CR Firenze
Filosofia e salute femminile con Gloria Origgi, Laura Formenti e Roberta Villa.
16:00 – La voce del padrone – Auditorium Fondazione CR Firenze
Dialogo maschile decostruito sul femminismo con Ella Marciello e Francesco Pacifico.
16:30 – Maria Grazia Calandrone: Dimmi che sei stata felice – Caffè letterario Odeon
Racconto di memoria, passione e destino.
17:00 – Ilenia Pastorelli: vita e cinema – Auditorium Fondazione CR Firenze
Intervista sulla carriera e i successi dell’attrice.
17:30 – Diritti italiani – Auditorium Fondazione CR Firenze
Maria Novella De Luca, Simonetta Fiori e Luciana Castellina su impegno politico, diritti e memoria.
18:00 – Antonella Lattanzi: Chiara – Caffè letterario Odeon
Presentazione del nuovo romanzo sull’esperienza e resilienza femminile.