A Prato la prima edizione del “Seminare Idee Festival”: buone pratiche per restare umani

Seminare Idee Festival

Seminare buone pratiche come difendere i diritti, costruire la pace, vedere la diversità come ricchezza, confrontarsi ogni giorno per migliorare noi stessi e gli spazi dove viviamo.

Questo è l’obiettivo del festival “Seminare Idee – Festival Città di Prato” che si terrà dal 6 all’8 giugno con tantissimi ospiti: scrittori, giornalisti, matematici, filosofi che si confronteranno con il pubblico in un dialogo aperto e costruttivo sui temi dell’attualità.

Tre giornate di letture, conferenze, dialoghi e incontri con grandi nomi della cultura, della scienza e dello spettacolo si ritroveranno a Prato per porsi domande, stimolare riflessioni, offrire nuovi occhi per guardare il mondo che ci circonda.

“Prato, da sempre città della contemporaneità – ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – conferma la sua vocazione con il festival Seminare Idee che è l’emblema del contemporaneo. A partire dal titolo che invoca il bisogno, oggi più urgente che mai, di tornare a condividere idee, per proseguire col tema del coraggio, ingrediente fondamentale per affrontare ogni cambiamento. La città di Prato, con la lucidità che spesso distingue le sue scelte, propone un laboratorio di tre giorni, in cui saranno toccati temi trasversali, tutti cruciali per tenere testa a quella grande sfida che è la complessità in cui siamo immersi. Un grande messaggio e un invito che sosteniamo e a cui non possiamo mancare”.

“Il festival sarà uno spazio dove si incrociano pensieri diversi, trasversali a tutte le discipline. L’obiettivo è quello di far nascere una comunità di persone unite dal rito della condivisione e della cultura,facendo leva sulle più importanti fonti della conoscenza: curiosità, meraviglia e partecipazione – spiegano Annalisa Fattori e Paola Nobile, ideatrici e direttrici del festival – A guidarci, in questa prima edizione, è la parola Coraggio. Esiste il coraggio del noi, quello di agire per il bene comune, il coraggio della denuncia e della difesa della libertà di tutti, il coraggio che attraversa la storia facendosi pensiero e letteratura. Ma c’è anche il coraggio dell’io, quello che giorno dopo giorno ci sprona a progredire, che unisce e crea relazioni. Il coraggio si nutre della speranza per un futuro migliore”.

Roberto Saviano

Tutti gli ospiti di “Seminare Idee”

Tra i nomi di spicco annunciati ci sono quelli di Roberto Saviano, Milena Gabanelli, Walter Veltroni, Sandro Veronesi, Giorgio Van Straten, l’attivista iraniana Sadaf Baghbani, il matematico Mario Rasetti, il neurologo Gianvito Martino, il filosofo Massimiliano Valeri, l’economista Federico Fubini e lo psicanalista Massimo Ammaniti.

A chiudere il festival il dialogo sulla pace di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.

In contemporanea al festival verranno realizzate anche altre due appendici: Seminare Idee Books a cura della Lazzerini, Bardamu e Libreria Gori dedicata ai libri e Seminare Idee Kids per i più piccoli dai 3 ai 14 anni a cura delle librerie Le storie della Mippa e la Fondazione Golinelli di Bologna.

L’intero programma è disponibile sul sito www.seminareideefestival.it.

Walter Veltroni