Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

A Prato ritrovato dopo tre secoli l’altare Datini nella chiesa di San Francesco

L’altare venne costruito nel 1383 per accogliere l’antico Crocifisso trecentesco e poi la nicchia fu coperta e dimenticata

/ Redazione
La chiesa di San Francesco a Prato - © San Francesco Prato

Era rimasto nascosto per tre secoli e ora l’altare del Crocifisso Datini è tornato alla luce per essere restituito alla città di Prato.

L’altare, ritrovato e recuperato durante i lavori di restauro alla chiesa di San Francesco, venne costruito nell’ottobre 1383 all’interno della controfacciata per accogliere l’antico Crocifisso trecentesco che ancora oggi si conserva in chiesa.

La nicchia del Trecento dimenticata

Nei secoli passati questa nicchia, affrescata dall’artista Pier Antonio Michi, fu coperta con una parete di tamponamento e il Crocifisso Datini venne spostato sull’altare maggiore. Con il tempo la memoria di questo altare si era persa, ma grazie a uno studio di Francesco Marchese, coordinatore del progetto di restauro della chiesa di San Francesco, ne è stata ricostruita la storia e la localizzazione, fino a renderne possibile il ritrovamento.

L’altare Datini ritrovato nella chiesa di San Francesco Prato – © San Francesco Prato

Marchese ha ritrovato anche la tela sagomata che Pier Antonio Michi aveva dipinto per esaltare il Crocifisso, raffigurante San Francesco e altri santi con Francesco Datini.
Il grande quadro si trovava nel salone di Palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia di Prato,  dopo essere stato per circa un secolo nelle collezioni comunali. Anche questa opera è tornata a casa, ma soprattutto è tornata ad accogliere il Crocifisso Datini.
L’altare del Crocifisso Datini verrà svelato alla cittadinanza sabato 15 novembre alle ore 10.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Panno del Casentino, la proposta in Regione: “Ritirate licenziamenti per consentire arrivo investitori”

Si intravede una strada per il salvataggio della storica eccellenza del panno del Casentino

Attualità / Redazione

Con Musei Toscani per l'Alzheimer l'arte è accessibile: il 95%dei pazienti con demenza si sente incluso

La ricerca mostra che i pazienti che partecipano ai programmi museali pensati per loro si sentono ascoltati e coinvolti: l'esperienza migliora anche il legame con i caregiver

Attualità / Redazione

La delegazione toscana in missione umanitaria a Gaza: 19 bimbi arrivati in Italia

La delegazione della Protezione civile della Regione Toscana ha partecipato alla missione di evacuazione sanitaria dei piccoli pazienti pediatrici

Attualità

“Lions Forever”: settant’anni di baseball e amicizia a Firenze

Attualità

Alluvione di Firenze, le immagini del 4 novembre 1966

Attualità

Giani: "Consiglio regionale in tempi brevi per approvare il bilancio"

Attualità

Dalla Serie A1 al Mondiale per Club: al via la stagione della Savino Del Bene Volley

Attualità

Partecipazione record alla giornata della Protezione Civile a Sesto Fiorentino

Attualità

Treni, operativo il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini

I più popolari su intoscana

Attualità / Chiara Bianchini

Claudia Frascati: “La pallavolo toscana cresce, puntiamo sui giovani”

Enogastronomia / Costanza Baldini

“Cib’aria” cinque appuntamenti a Firenze per celebrare la diversità attraverso il gusto

Innovazione / Redazione

Il successo dei Punti Digitale Facile: 136.000 persone hanno usufruito del servizio della Regione Toscana

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.