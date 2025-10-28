Il portale ufficiale della Toscana

A Roberto Bolle la laurea honoris causa dell’Università di Firenze: “Grande emozione”

La motivazione: “La sapiente valorizzazione della danza come linguaggio universale per una concezione dell’arte come veicolo di cultura, emozioni, socialità”

/ Redazione
Roberto Bolle

“La sapiente valorizzazione della danza come linguaggio universale fa di Roberto Bolle l’interprete di una concezione dell’arte come veicolo di cultura, emozioni, socialità”. È la motivazione ufficiale con cui l’Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione a Roberto Bolle, étoile dal 2004 della Scala di Milano.

La cerimonia si è svolta oggi nell’Aula Magna dell’Ateneo del capoluogo e il titolo accademico è stato consegnato dalla rettrice Alessandra Petrucci.

 

Roberto Bolle e Rettrice Petrucci

Bolle è stato protagonista in tutti i maggiori teatri del mondo e con le compagnie più prestigiose: l’American Ballet Theatre, il Balletto dell’Opéra di Parigi, il Balletto del Bol’šoj e del Mariinskij-Kirov, il Royal Ballet.

Le parole di Roberto Bolle

“È una grandissima emozione  perché questa missione di portare la danza a tutti, di farla sentire un’arte più inclusiva, meno raffinata, è un percorso che ho iniziato da giovanissimo, avevo 21 anni e nel tempo si è strutturato con iniziative importanti che hanno segnato profondamente la mia carriera con eventi televisivi, con la festa della danza che ogni anno ritorno a Milano e porta eventi gratuiti a tutti”, questo momento “va a sancire, a riconoscere tutto quello che ho fatto in tanti anni”, ha detto il ballerino a margine della cerimonia.

Commissione

L’artista ha anche creato una Fondazione a suo nome per la diffusione dei valori della danza, molto attiva soprattutto tra i giovani. “Abbiamo iniziato adesso un’iniziativa per portare la danza nelle scuole, in 10 scuole milanesi. Abbiamo iniziato dei corsi di danza alla settimana per far avvicinare dei ragazzi che magari non avrebbero l’opportunità o la fortuna di essere vicini alla danza a questa arte. La danza dà dei valori formativi, educativi sul proprio corpo, sull’educazione, sulla conoscenza dello spazio, della relazione con gli altri, del rispetto di tutto questo, oltre che alla disciplina come porsi verso l’insegnante, verso se stessi. Quindi è veramente in quello una maestra di vita che può aiutare questi ragazzi nel loro percorso di vita”.

La rettrice Petrucci: “Artista nel senso più vero e pieno del termine”

“Eleganza, atletismo, raffinatezza, espressività sono la cifra stilistica di questo straordinario interprete – ha affermato la rettrice Petrucci -. Roberto Bolle è un artista nel senso più vero e pieno del termine, è un interprete generoso della sua competenza, fatta di duro lavoro e allenamento”.

Roberto Bolle pergamena 2

La laurea – si legge ancora nella motivazione – è stata conferita a Bolle per il suo impegno appassionato nell’esaltare la capacità comunicativa della danza” che “gli assegna un ruolo centrale nel processo di crescita culturale e artistica del nostro Paese. Il suo continuativo rapporto con Firenze, palcoscenico privilegiato della sua arte – termina la motivazione -, offre a questo Ateneo l’occasione per conferire un meritato riconoscimento ai valori da lui creati e trasmessi”.

Al termine della mattinata Bolle ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Il corpo come linguaggio universale: esperienze, valori e visione di una vita plasmata dalla danza”.

