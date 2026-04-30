A San Vincenzo arriva il progetto GRRInPort2: clean-up sulla spiaggia e un convegno pubblico

Volontari puliscono la spiaggia dai rifiuti - © ChatGPT Image

Giovedì 30 aprile il progetto GRRInPort2 farà tappa a San Vincenzo, con una giornata divisa tra attività di pulizia della spiaggia e approfondimento pubblico.

Dopo gli appuntamenti di Orbetello e Castiglione della Pescaia, l’evento arriva ora alla Lecceta con un programma articolato in due momenti: al mattino un clean-up dell’arenile libero in corrispondenza della Lecceta aperto a scuole, cittadini, associazioni, enti e gruppi organizzati; nel pomeriggio un convegno pubblico dedicato ai temi della salvaguardia costiera.

Il ritrovo è fissato alle ore 9 al Garden Toscana Resort (via dei Cavalleggeri, 1), dove si svolgeranno la registrazione dei partecipanti e la distribuzione del materiale. A seguire, un briefing tecnico-ambientale illustrerà le modalità operative dell’attività. Dalle 9.30 prenderanno il via le operazioni di pulizia dell’arenile.

Si tratta del primo evento di sensibilizzazione organizzato nello spazio comunale oggetto di riqualificazione, avviata tramite partenariato pubblico privato con Garden Toscana.

Concluse le attività di clean up, nel pomeriggio (dalle 14) nella sala conferenze del Garden Toscana Resort, si terrà il convegno “Dalla pulizia alla politica pubblica: gestione integrata degli ecosistemi costieri”.

Insieme al Comune di San Vincenzo e al coordinamento del progetto GRRInPort2, interverranno rappresentanti di Destec-Università di Pisa, Legambiente, WWF Livorno, ATO Toscana Sud, ARPAT, ASA, Genio Civile e ISPRA.

I clean-up sono organizzati da ATS Rifiuti – ATO Toscana Sud, partner del progetto, che svolge un ruolo chiave nel coordinamento operativo, favorendo la collaborazione tra i Comuni coinvolti, il gestore del servizio di raccolta Sei Toscana e gli impianti di trattamento.

L’appuntamento di San Vincenzo, insieme a quelli di Orbetello e Castiglione della Pescaia, si inserisce in un programma più ampio che prevede complessivamente cinque giornate di intervento, con ulteriori tappe in Sardegna e in Corsica.

Un calendario di iniziative che rappresenta un’importante occasione di partecipazione attiva e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, della gestione responsabile dei rifiuti e della tutela del mare.