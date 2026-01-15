A Scandicci arriva il Baby Pit Stop di Unicef per le mamme che allattano

Il Baby Pit Stop Unicef a Scandicci

È stato inaugurato oggi a Scandicci il Baby Pit Stop Unicef, uno spazio accogliente e riservato, pensato per offrire alle mamme un luogo tranquillo dove allattare il proprio bambino e allestito dall’amministrazione al Punto Comune del palazzo comunale, sul modello dell’iniziativa promossa da La Leche League.

L’iniziativa promossa da Unicef

Il nome richiama il celebre pit stop della Formula Uno, durante il quale le auto si fermano per un rifornimento e un cambio gomme in tempi rapidissimi. Il ‘pieno’ in questo caso è di latte materno, fondamentale per la crescita grazie al suo apporto di nutrienti e anticorpi.

Il Comune di Scandicci ha aderito all’iniziativa promossa da Unicef per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in particolare l’articolo 24 che tutela il diritto alla salute. Il Baby Pit Stop si inserisce nell’ambito del programma “Ospedali&Comunità Amici dei Bambini” di Unicef, e prevede l’allestimento di aree attrezzate per accogliere le mamme che vogliono allattare i propri figli quando si trovano fuori casa.

“L’inaugurazione del Baby Pit Stop all’interno del Palazzo Comunale è un segnale concreto di attenzione verso i diritti dell’infanzia e il sostegno alla genitorialità – afferma Olivia Castellino, presidente del Comitato Provinciale per l’Unicef di Firenze – allo stesso tempo è anche un segnale di città sempre più accogliente e inclusiva. Unicef promuove da anni questi spazi come luoghi confortevoli e rispettosi, pensati per garantire alle bambine e ai bambini il diritto alla cura e all’allattamento anche nei contesti pubblici.”

Lo spazio aperto a tutte nel Punto Comune

Il Baby Pit Stop del Comune di Scandicci è aperto a tutte le madri che ne hanno necessità, non solo alle utenti dell’ufficio, ed è raggiungibile anche attraverso un ascensore a cui si accede suonando il campanello dell’ingresso al piano terra del Comune.

Il progetto parte dalla consapevolezza che l’allattamento non ha orari fissi, né un numero di poppate predefinito nell’arco della giornata, pertanto è molto difficile per le mamme prevedere dove e quando il loro bimbo avrà necessità di nutrirsi. Nei bagni del Punto Comune è inoltre disponibile un fasciatoio per il cambio dei pannolini.

“Con l’apertura del Baby Pit Stop Unicef – sottolinea l’assessora del Comune di Scandicci Fiorenza Poli, con delega a Politiche giovanili e delle famiglie – Scandicci compie un ulteriore passo concreto a sostegno delle famiglie e dei diritti dell’infanzia. Vogliamo che le mamme possano sentirsi accolte e libere di allattare anche quando sono fuori casa, in un ambiente protetto, dignitoso e rispettoso dei loro bisogni e di quelli dei bambini”.