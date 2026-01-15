Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

A Scandicci arriva il Baby Pit Stop di Unicef per le mamme che allattano

Lo spazio pensato per offrire alle mamme un luogo tranquillo per l’allattamento è stato inaugurato oggi al Punto Comune del palazzo comunale

/ Redazione
Il Baby Pit Stop Unicef a Scandicci

È stato inaugurato oggi a Scandicci il Baby Pit Stop Unicef, uno spazio accogliente e riservato, pensato per offrire alle mamme un luogo tranquillo dove allattare il proprio bambino e allestito dall’amministrazione al Punto Comune del palazzo comunale, sul modello dell’iniziativa promossa da La Leche League.

L’iniziativa promossa da Unicef

Il nome richiama il celebre pit stop della Formula Uno, durante il quale le auto si fermano per un rifornimento e un cambio gomme in tempi rapidissimi. Il ‘pieno’ in questo caso è di latte materno, fondamentale per la crescita grazie al suo apporto di nutrienti e anticorpi.

Il Comune di Scandicci ha aderito all’iniziativa promossa da Unicef per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in particolare l’articolo 24 che tutela il diritto alla salute. Il Baby Pit Stop si inserisce nell’ambito del programma “Ospedali&Comunità Amici dei Bambini” di Unicef, e prevede l’allestimento di aree attrezzate per accogliere le mamme che vogliono allattare i propri figli quando si trovano fuori casa.

“L’inaugurazione del Baby Pit Stop all’interno del Palazzo Comunale è un segnale concreto di attenzione verso i diritti dell’infanzia e il sostegno alla genitorialità – afferma Olivia Castellino, presidente del Comitato Provinciale per l’Unicef di Firenze – allo stesso tempo è anche un segnale di città sempre più accogliente e inclusiva. Unicef promuove da anni questi spazi come luoghi confortevoli e rispettosi, pensati per garantire alle bambine e ai bambini il diritto alla cura e all’allattamento anche nei contesti pubblici.”

Lo spazio aperto a tutte nel Punto Comune

Il Baby Pit Stop del Comune di Scandicci è aperto a tutte le madri che ne hanno necessità, non solo alle utenti dell’ufficio, ed è raggiungibile anche attraverso un ascensore a cui si accede suonando il campanello dell’ingresso al piano terra del Comune.

Il progetto parte dalla consapevolezza che l’allattamento non ha orari fissi, né un numero di poppate predefinito nell’arco della giornata, pertanto è molto difficile per le mamme prevedere dove e quando il loro bimbo avrà necessità di nutrirsi. Nei bagni del Punto Comune è inoltre disponibile un fasciatoio per il cambio dei pannolini.

“Con l’apertura del Baby Pit Stop Unicef – sottolinea l’assessora del Comune di Scandicci Fiorenza Poli, con delega a Politiche giovanili e delle famiglie – Scandicci compie un ulteriore passo concreto a sostegno delle famiglie e dei diritti dell’infanzia. Vogliamo che le mamme possano sentirsi accolte e libere di allattare anche quando sono fuori casa, in un ambiente protetto, dignitoso e rispettoso dei loro bisogni e di quelli dei bambini”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Trasporto pubblico locale: aggiudicato a Tiemme-ByBus il servizio in provincia di Siena

Affidato il Tpl "a domanda debole" nei territori dell'Amiata, Val d'Orcia e Val di Chiana. Boni: “Garantire il diritto a muoversi, anche nelle aree meno densamente abitate, significa promuovere uguaglianza, inclusione e qualità della vita”

Attualità / Redazione

Marmo, il distretto apuano supera quello veneto: export oltre i 600 milioni

Qualità e lavorazione premiano il distretto del marmo e la Toscana rafforza il modello di filiera industriale sostenibile. Marras: "Gli strumenti messi a disposizione Comuni, imprese e mondo del lavoro nella filiera funzionano"

Attualità / Ilaria Giannini

Dipendenze digitali: a Firenze una task force di docenti per intercettare gli studenti a rischio

Grazie alle borse di studio di Fondazione CR Firenze 18 insegnanti di 10 istituti primari e secondari della Città Metropolitana di Firenze potranno formarsi ad hoc sul tema delle dipendenze al master dell'Ateneo fiorentino

Attualità

TPL a domanda debole, più collegamenti per la provincia di Siena

Attualità

Pramac celebra 25 anni in MotoGP e presenta moto e piloti per il 2026

Attualità

Nuovo ponte di Signa, lavori al via nella prossima primavera

Attualità

Tanti giovani da tutta la Toscana al Meeting dei diritti umani per la pace

Attualità

Rapporto italiani nel mondo 2025: i toscani all’estero sono oltre 241mila

Attualità

Firenze accoglie la Fiamma Olimpica: Antognoni accende il braciere

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

Palio di Siena: Ismaele Nones e Teodora Axente firmeranno i Drappelloni del 2026

Ambiente / Marta Mancini

Scarti che diventano risorse: la rivoluzione del riciclo tessile parte dalla Toscana

Made in Toscana / Ilaria Giannini

Moda, a Firenze nasce Coclicò: foulard sostenibili fatti a mano e ispirati all’arte

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.