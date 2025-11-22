Il portale ufficiale della Toscana

A Sesto Fiorentino apre l’Atelier per i malati di Alzheimer

Promosso dalla cooperativa Nomos è uno spazio sicuro per i malati che offre anche sostegno psicologico e informazioni ai caregivers

/ Redazione
Atelier Alzheimer a Sesto Fiorentino

Uno spazio sicuro dove le persone che vivono la demenza possono trascorrere qualche ora insieme, seguiti da un team di professionisti, facendo attività creative e ricreative. È il laboratorio Atelier Alzheimer, promosso dalla cooperativa Nomos e inaugurato oggi all’Oratorio e Circolo San Francesco, in piazza San Francesco, a Sesto Fiorentino.

Il supporto per i pazienti e i familiari

L’Atelier è attivo il mercoledì e il venerdì mattina dalle 9 alle 12, è aperto ai residenti di Sesto Fiorentino, con possibilità di accesso gratuito tramite voucher messi a disposizione dalla Società della Salute o privatamente. Attualmente è frequentato da otto persone. L’Atelier è un ambiente dove le persone possono stare in compagnia, mantenersi attive e ricevere supporto da un’equipe multidisciplinare di esperti, tra cui educatori specializzati, psicologi, musicoterapeuti e neuropsicologi.

Anche i familiari e caregivers ricevono sostegno psicologico e psicoeducazione, informazioni teoriche e pratiche per la gestione del familiare assistito.

Ieri si è tenuta l’inaugurazione alla presenza di Gaia Guidotti, vicepresidente Nomos, Camilla Sanquerin, assessore al sociale del Comune di Sesto Fiorentino e presidente della Società della salute zona fiorentina nord ovest, Gregorio Fulciniti, presidente Auser Sesto Fiorentino, e Luca Orsoni, vicepresidente dell’oratorio e circolo San Francesco.

