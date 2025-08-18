A Sesto Fiorentino “Liberi Tutti”: il festival che celebra la libertà tra musica, parole e comunità

Torna anche quest’anno a Sesto Fiorentino “Liberi Tutti”, il festival che mette al centro la libertà come valore condiviso e motore di creatività.
Concerti, incontri, laboratori e momenti di riflessione trasformeranno la città in un grande spazio aperto dove cultura, impegno civile e convivialità si intrecciano.
Un’occasione per ascoltare voci diverse, scoprire nuovi linguaggi e vivere insieme l’energia di una comunità che non smette di credere nella forza della partecipazione.
Dal 31 agosto al 7 settembre 2025 Piazza Vittorio Veneto tornerà a riempirsi di musica con una settimana di concerti ed eventi a ingresso libero, accompagnati ogni sera da street food, aperitivi e birreria negli stand aperti a partire dalle 18.00.
Il programma
Si parte domenica 31 agosto con lo ZoMUSIC Contest, vetrina per giovani talenti, seguito dal dj-set curato da Radio Bruno.
Lunedì 1 settembre sarà la volta dell’energia travolgente di Roy Paci & Aretuska, mentre martedì 2 settembre saliranno sul palco Dente e G3M.
Mercoledì 3 settembre è atteso un ospite ancora da svelare, seguito dal dj-set firmato Radio Giglio Rosso.
Giovedì 4 settembre toccherà al cantautore romano Giancane, preceduto da The Foolz e da un dj-set finale.
Venerdì 5 settembre sarà invece la grande serata del reggae, con The Originals il supergruppo formato da Africa Unite e The Bluebeaters – insieme alla Reggae Ragga Roots Band.
Sabato 6 settembre il palco ospiterà i travolgenti Bandabardò, anticipati da Ejent e seguiti dal dj-set di Radio Giglio Rosso.
Gran finale domenica 7 settembre con il concerto della Banda di Sesto, che chiuderà il festival in un clima di festa collettiva, a cui seguirà la tradizionale tombola di beneficenza.