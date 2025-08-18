Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Musica/

A Sesto Fiorentino “Liberi Tutti”: il festival che celebra la libertà tra musica, parole e comunità

Dal 31 agosto al 7 settembre piazza Vittorio Veneto tornerà a riempirsi di musica con una settimana di concerti ed eventi a ingresso libero, accompagnati ogni sera da street food, aperitivi e birreria

/ Redazione
Africa Unite

Torna anche quest’anno a Sesto Fiorentino “Liberi Tutti”, il festival che mette al centro la libertà come valore condiviso e motore di creatività.

Concerti, incontri, laboratori e momenti di riflessione trasformeranno la città in un grande spazio aperto dove cultura, impegno civile e convivialità si intrecciano.

Un’occasione per ascoltare voci diverse, scoprire nuovi linguaggi e vivere insieme l’energia di una comunità che non smette di credere nella forza della partecipazione.

Dal 31 agosto al 7 settembre 2025 Piazza Vittorio Veneto tornerà a riempirsi di musica con una settimana di concerti ed eventi a ingresso libero, accompagnati ogni sera da street food, aperitivi e birreria negli stand aperti a partire dalle 18.00.

Il programma

Si parte domenica 31 agosto con lo ZoMUSIC Contest, vetrina per giovani talenti, seguito dal dj-set curato da Radio Bruno.

Lunedì 1 settembre sarà la volta dell’energia travolgente di Roy Paci & Aretuska, mentre martedì 2 settembre saliranno sul palco Dente e G3M.

Mercoledì 3 settembre è atteso un ospite ancora da svelare, seguito dal dj-set firmato Radio Giglio Rosso.

Giovedì 4 settembre toccherà al cantautore romano Giancane, preceduto da The Foolz e da un dj-set finale.

Venerdì 5 settembre sarà invece la grande serata del reggae, con The Originals il supergruppo formato da Africa Unite e The Bluebeaters – insieme alla Reggae Ragga Roots Band.

Sabato 6 settembre il palco ospiterà i travolgenti Bandabardò, anticipati da Ejent e seguiti dal dj-set di Radio Giglio Rosso.

Gran finale domenica 7 settembre con il concerto della Banda di Sesto, che chiuderà il festival in un clima di festa collettiva, a cui seguirà la tradizionale tombola di beneficenza.

Roy Paci

 

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Musica / Redazione

S.O.S. Palestina! Il grande concerto di Piero Pelù a Firenze: ecco tutti gli ospiti

Il 18 settembre oltre a Pelù accompagnato da Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos, si alterneranno sul palco gli Afterhours, la Bandabardò, Emma Nolde, i Fast Animals and Slow Kids, Ginevra Di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti

Musica / Redazione

Colle Val d’Elsa accende l’estate con il Fabbrica Cultura Festival: tre giorni di musica, creatività e street food

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e si inseriscono nel percorso di valorizzazione culturale legato alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028

Musica / Redazione

Premio Ciampi, aperte le iscrizioni per la XXVII edizione a Livorno

La manifestazione, in programma il 13 dicembre al teatro Goldoni, ha scelto come tema per il 2025 “Oltre le macerie”

Musica

Firenze Jazz Festival: a settembre la città vibra al suono di oltre cento artisti

Musica

Mont’Alfonso sotto le Stelle: viaggio nel cuore della Garfagnana tra musica, arte e natura

Musica

I Neko At Stella tornano con "Into The Wasteland": viaggio psichedelico tra le rovine del presente

Musica

Il post-punk dei Dead Crayons: musica viscerale e autentica dal cuore di Firenze

Musica

Il "coccolino punk" degli Allerta! la voce ribelle della provincia Toscana

Musica

Gli Asino tra noise e poesia urbana: la voce ruvida di Massa Carrara

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

Pegaso d’Oro allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare

Cultura / Chiara Bianchini

A Capalbio le dodici altalene di Francesco Arena tra gioco e pensiero

Musica / Redazione

Musica d’autore tra ville e rocche: il Festival delle Colline risuona nei luoghi dell’anima

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.