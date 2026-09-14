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A Sant’Apollonia nuovi spazi per le attività didattiche grazie all’accordo tra Regione e Università di Firenze

Oggi la consegna simbolica delle chiavi alla rettrice Petrucci da parte dell’assessora Manetti: le lezioni dei Dipartimenti di Area umanistica si terranno fino a giugno 2027 nell’auditorium

/ Redazione
La consegna delle chiavi di Sant’Apollonia alla rettrice Petrucci da parte dell’assessora Manetti

L’Auditorium della Regione Toscana nel complesso di Sant’Apollonia, a Firenze, diventa aula universitaria. L’assessora regionale a cultura, università e ricerca Cristina Manetti ha consegnato questa mattina, in modo simbolico, le chiavi dell’Auditorium alla rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, segnando l’avvio ufficiale dell’utilizzo degli spazi del complesso di Sant’Apollonia per le attività didattiche universitarie. 

Le lezioni nell’auditorium fino al prossimo giorno

La consegna – alla presenza del direttore generale del Diritto allo studio universitario Toscana Enrico Carpitelli e di rappresentanti del Consiglio di amministrazione dell’ente, di docenti e studenti – ha aperto la prima giornata di lezioni dei Dipartimenti di Area umanistica, che fino a giugno 2027 troveranno nell’auditorium una sede temporanea ma pienamente funzionale per lo svolgimento dei corsi. L’iniziativa nasce dalla convenzione tra Regione Toscana, DSU Toscana e Università degli Studi di Firenze, finalizzata a valorizzare il patrimonio pubblico e a potenziare i servizi dedicati alla comunità studentesca, integrando funzioni accademiche e culturali in un luogo storico della città.

“La consegna delle chiavi dell’Auditorium di Sant’Apollonia – ha dichiarato l’assessora Manetti – rappresenta un gesto simbolico ma profondamente significativo: la Regione Toscana mette a disposizione dell’Università uno spazio prestigioso, accogliente e integrato nel tessuto urbano, confermando il proprio impegno nel rafforzare il diritto allo studio. Questa collaborazione dimostra come la sinergia tra istituzioni possa generare opportunità concrete per i giovani e contribuire alla crescita culturale e sociale del territorio”.

“Università di Firenze, Regione Toscana e Dsu – ha sottolineato la rettrice Petrucci – danno un segnale concreto di forte intesa per offrire agli studenti un luogo di studio e di relazione L’accordo sugli spazi di Santa Apollonia conferma la collaborazione tra le istituzioni e il comune impegno a rendere l’esperienza universitaria a Firenze sempre più accogliente e attrattiva. Un impegno che si affianca alle numerose iniziative messe in campo dall’Università per migliorare i servizi e le opportunità per la comunità studentesca”.

L’evento, ospitato nell’Auditorium di via San Gallo 25, segna l’inizio di un percorso che amplia l’offerta di spazi per la formazione e favorisce la riqualificazione del complesso, oggi sempre più aperto e connesso alla vita universitaria del territorio.

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