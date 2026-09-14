Senza Rossetto: sold out i preordini, riaperte le iscrizioni sul sito del Consiglio regionale

Senza Rossetto

Ha riscosso uno straordinario successo di pubblico lo spettacolo a ingresso gratuito “Senza Rossetto”, in programma al Nelson Mandela Forum di Firenze il prossimo 24 settembre e promosso dal Consiglio regionale della Toscana nell’ambito delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario dal primo voto femminile in Italia (1946–2026).

Come prenotare il biglietto

La prima fase di prenotazione lanciata sulla piattaforma Eventbrite ha registrato in breve tempo il tutto esaurito, testimoniando un grande interesse. A fronte della fortissima domanda e delle numerose richieste che ancora arrivano, è stata aperta una nuova prevendita. Da oggi, lunedì 14 settembre alle 12 sono aperte nuove disponibilità di biglietti sul sito del Consiglio regionale.

Informazioni importanti per chi ha già preordinato i biglietti su Eventbrite, assicurandosi la partecipazione, è sufficiente confermarli attraverso la mail che è stata inviata, una volta confermati, i titoli definitivi validi per l’ingresso arriveranno via mail. Le nuove disponibilità non avranno necessità di riconferma.

La serata e il programma

Sul palco il 24 settembre si incontreranno attrici, cantanti, comiche, giornaliste e interpreti molto diverse tra loro, chiamate non a rappresentare un’unica idea di donna, ma proprio la pluralità delle esperienze, delle voci e degli sguardi femminili

Condotta da Serena Rossi, la manifestazione vedrà per due ore un’inedita e potente alternanza di parole, musica e testimonianze per un grande rito collettivo. Sul palco si avvicenderanno alcune delle protagoniste del panorama culturale e civile italiano (in ordine alfabetico): Katia Beni, Cristiana Capotondi, Maria Cassi, Concita De Gregorio, Drusilla Foer, Letizia Fuochi, Veronica Lucchesi, Annagaia Marchioro, Anna Meacci, Francesca Michielin, Daniela Morozzi, Gaia Nanni, Michela Ponzani, Chiara Riondino, Gioia Salvatori.