Senza Rossetto: a Firenze un grande rito collettivo per celebrare gli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia

Senza Rossetto

Nell’ambito delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario dal primo voto femminile in Italia (1946–2026), il Consiglio regionale della Toscana ha promosso un programma di eventi ad ingresso gratuito, pensati per unire la solennità delle istituzioni alla forza del linguaggio artistico.

L’obiettivo non è solo fare memoria, ma trasformare quel primo gesto democratico in una riflessione viva sul futuro della rappresentanza e della parità.

Dopo il concerto di Fiorella Mannoia del 1 settembre a San Giuliano Terme, il 24 settembre, alle 21, arà la volta della serata evento Senza Rossetto in programma al Nelson Mandela Forum di Firenze, un luogo scelto per il suo valore simbolico, organizzata insieme a Fondazione Sistema Toscana, Savà Produzioni Creative e l’Associazione Nelson Mandela Forum.

Condotta da Serena Rossi, la manifestazione vedrà per due ore un’inedita e potente alternanza di parole, musica e testimonianze per un grande rito collettivo. Sul palco si avvicenderanno alcune delle protagoniste del panorama culturale e civile italiano (in ordine alfabetico): Katia Beni, Cristiana Capotondi, Maria Cassi, Concita De Gregorio, Drusilla Foer, Letizia Fuochi, Veronica Lucchesi, Annagaia Marchioro, Anna Meacci, Francesca Michielin, Daniela Morozzi, Gaia Nanni, Michela Ponzani, Chiara Riondino, Gioia Salvatori.

“Il 24 settembre al Mandela Forum di Firenze, con “Senza Rossetto”, celebreremo gli 80 anni dal voto alle donne – ha detto la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi – : sarà una festa, ma soprattutto un invito a esserci, partecipare e far sentire la propria voce. Ricordare quel 2 giugno 1946 significa riconoscere la straordinaria conquista di donne che entrarono da protagoniste nella vita democratica del Paese e contribuirono a costruire la Repubblica. Ma significa anche chiederci quanto sia ancora lunga la strada verso una libertà e una dignità pienamente compiute. La morte di Lorena Isceri e l’appello di suo padre alla politica ci ricordano, con dolore, quanto sia urgente fare di più per fermare la violenza contro le donne. La democrazia non può fermarsi alla porta di casa: quei principi di uguaglianza, libertà e dignità devono valere per ogni donna, ogni giorno. Come Consiglio regionale della Toscana abbiamo scelto di celebrare questi 80 anni guardando al futuro e rinnovando il nostro impegno. Perché il modo più bello di onorare le donne che conquistarono il diritto di voto è fare in modo che quella libertà continui a essere una scelta concreta e condivisa da tutte e da tutti”.

“La giornalista Anna Garofalo raccontava la sensazione delle schede strette tra le mani “come biglietti d’amore”: l’attesa, l’emozione, persino la paura di sbagliare – ha detto Monica Savaresi, Ceo e fondatrice di Savà Produzioni Creative che ha curato la direzione artistica dell’evento – Ottant’anni dopo, è necessario ricordare da dove siamo partite, per non perdere mai di vista dove vogliamo arrivare. Per me è un grande orgoglio contribuire all’organizzazione di un evento di questa portata, capace di riunire artiste straordinarie per celebrare gli ottant’anni dal voto delle donne e, insieme, riaffermare il valore di una conquista che continua a riguardare tutte e tutti”.

“Nel suo primo discorso dopo la liberazione, l’11 febbraio 1990 a Città del Capo – ricorda il presidente dell’Associazione Nelson Mandela Forum Massimo Gramigni – Madiba disse ‘Rendo omaggio alle madri, alle mogli e alle sorelle della nostra nazione. Voi siete il fondamento incrollabile della nostra lotta. L’apartheid vi ha inflitto più dolore di chiunque altro’. In molte occasioni Mandela ha evidenziato il legame tra la libertà di una nazione e l’emancipazione delle donne da ogni forma di oppressione, nonché il ruolo cruciale di queste ultime nella costruzione di una vera democrazia. Un messaggio in grado di parlare ancora oggi alle nuove generazioni e che invita tutti noi a impegnarci per il raggiungimento di una piena parità di genere. Il Nelson Mandela Forum accoglie questo evento perché tutti qui possano sentirsi a casa: chi sale sul palco, gli spettatori e le spettatrici, coloro che lavorano per la riuscita della manifestazione”.

La scelta di un cast interamente femminile è parte integrante del progetto. Sul palco si incontreranno attrici, cantanti, comiche, giornaliste e interpreti molto diverse tra loro, chiamate non a rappresentare un’unica idea di donna, ma proprio la pluralità delle esperienze, delle voci e degli sguardi femminili. Perché raccontare ottant’anni di diritti significa anche raccontare quanto differenti siano stati e continuino a essere i modi di conquistarli, esercitarli, difenderli e immaginarne di nuovi.

Maestra di cerimonia sarà Serena Rossi, attrice e cantante tra i volti più apprezzati dello spettacolo italiano, capace di attraversare con grande versatilità cinema, televisione, teatro e musica. Sarà lei ad accompagnare il pubblico lungo il racconto della serata, facendo da filo conduttore tra linguaggi, voci e sensibilità diverse.

La musica sarà affidata, tra le altre, a Veronica Lucchesi e Francesca Michielin. Sul palco si alterneranno Annagaia Marchioro, Gioia Salvatori, Cristiana Capotondi, Drusilla Foer, Concita De Gregorio, Michela Ponzani, Daniela Morozzi, Anna Meacci, Chiara Riondino, Letizia Fuochi, Maria Cassi, Gaia Nanni e Katia Beni, attraverso interventi costruiti tra teatro, stand-up, musica, letture e racconto. La regia dell’evento è a cura di Edoardo Zucchetti.

Un grande racconto collettivo per celebrare ottant’anni dopo quel primo voto, una grande festa per ricordare da dove siamo partite e chiederci, tutte e tutti insieme, dove vogliamo arrivare.

Lo spettacolo ha già riscosso uno straordinario successo di pubblico, registrando il tutto esaurito nelle prevendite su Eventbrite. A fronte della fortissima domanda, si sta predisponendo una lista di attesa. Inoltre, per accogliere il grande flusso di appassionati, la diretta dello show sarà trasmessa anche sul LED wall di Piazzale Berlinguer, di fronte al Mandela Forum.