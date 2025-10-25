Al via il restauro della Torre della Zecca a Firenze: lavori per 200mila euro

La Torre della Zecca a Firenze

Valorizzare, salvaguardare e consolidare la Torre della Zecca a Firenze: con questi obiettivi partirà a breve il restauro del monumento storico, il via libera al progetto è contenuto in una delibera dell’assessore alla cultura Giovanni Bettarini e approvata nell’ultima seduta della giunta comunale.

Il consolidamento e il risanamento della torre

L’intervento è da 200mila euro: tra i lavori che verranno fatti ci sono la messa in sicurezza e il consolidamento della torre, il risanamento e il restauro delle murature e degli orizzontamenti.

“Un restauro – afferma Bettarini – che facciamo nell’ottica dei lavori per mantenere e conservare i resti dell’ultima cerchia delle antiche mura della città di Firenze. Interventi di questo tipo si rendono necessari nel tempo, e la torre della Zecca è stata interessata da interventi di recupero, risalenti a 12 anni fa, che l’hanno resa fruibile dopo molti anni di chiusura. Adesso sono necessari interventi di manutenzione e consolidamento strutturale, oltre ad adeguamenti antisismici”.

La storia del monumento

La Torre della Zecca chiudeva le mura di Firenze verso l’Arno a est. Fu eretta protezione del mai eseguito Ponte Reale e a difesa della parte della cerchia di mura che insisteva in questo tratto e il suo nome sembrerebbe derivare dalla presenza all’interno dell’officina della zecca fiorentina, dove venivano coniati i fiorini della Repubblica.

La zecca organizzava ogni 24 giugno una festa in onore del suo protettore, San Giovanni Battista, facendo sfilare per la città un alto carro da fieno sulla cui sommità un uomo vestito di pelo di cammello rappresentava il profeta, raffigurato anche nel fiorino.

Nel 1532, scapitozzata, fu incorporata su progetto di Antonio da sangallo il Giovane, a fungere da bastione, nella fortezza vecchia o “Baluardo di Mongibello”, a sua volta collegata a gore, mulini e ad altri edifici che formavano in questa zona un tipico agglomerato. Nel corso dei lavori di ingrandimento della città di Firenze progettati da Giuseppe Poggi, la torre fu isolata e posta a traguardo dei viali di circonvallazione.